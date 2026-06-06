Marc Márquez gewinnt am Samstag den Sprint in Ungarn souverän. WM-Leader Marco Bezzecchi wird Dritter – und baut seine Führung aus.

Davide Malinconico Redaktor Sport

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (33) gewinnt am Samstag auf der achten WM-Station überlegen das Sprintrennen im Balaton Park in Ungarn. Für den Spanier, der letztes Wochenende nach seiner Verletzung Anfang Mai im Sprintrennen von Le Mans sein Comeback gab, ist es der dritte Sprintsieg des Jahres.

Von der Pole Position gestartet dominiert er das 13-Runden-Rennen schon früh und fährt dieses souverän zu Ende. Hinter Marquez fährt sein Landsmann Pedro Acosta (22) auf Rang zwei. WM-Leader Marco Bezzecchi (27) komplettiert das Podest. Der Italiener profitiert vom sechsten Platz seines Aprilia-Teamkollegen und direkten Verfolgers Jorge Martín (28) und baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 20 Punkte aus.

Am Sonntag (14 Uhr) steht im Balaton Park in der Nähe von Budapest das Hauptrennen auf dem Programm.