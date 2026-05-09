Carlo Steiner Redaktor Sport

Jorge Martin (Aprilia) gewinnt das Sprintrennen in Le Mans (Fr). Der Spanier setzt sich vor den beiden Italienern Francesco Bagnaia und Marco Bezzecchi durch. Marc Marquez stürzt heftig und holt keine Punkte. Beim amtierenden Weltmeister wurde ein Knochenbruch diagnostiziert – genauer gesagt ein Bruch des fünften Mittelfussknochens am rechten Fuss. Er wird mehrere Wochen fehlen.

Marquez, der aufgrund von Schulterproblemen bereits eine Operation geplant hatte, wird diese nun vorziehen, erklärt er nach dem heftigen Abflug in Le Mans. «Wir werden alles auf einmal erledigen», so Marquez.

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Bezzecchi führt das Gesamtklassement weiterhin mit 108 Punkten vor Jorge Martin (102) an. Im Qualifying am Vormittag setzte sich Bagnaia (Ducati) vor Teamkollege Marquez und Bezzecchi durch. Die Quali gilt in der MotoGP jeweils für den Sprint und den GP. Das Hauptrennen steht am Sonntag um 14 Uhr auf dem Programm.