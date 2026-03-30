Marco Bezzecchi gewinnt auch das dritte MotoGP der Saison. Der Italiener gewinnt in Austin trotz einer Kollision zu Beginn des Rennens.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Auch das dritte Saisonrennen der MotoGP in Austin (USA) gewinnt Marco Bezzecchi. Die Spanier Jorge Martin und Pedro Acosta fahren auf die Ränge zwei und drei.

Da der Italiener bereits die beiden letzten GPs der Vorsaison für sich entschieden hat, kommt er nun schon auf fünf Siege in Serie. Einzig im Sprintrennen von Austin konnte Bezzecchi nicht gewinnen.

In der Startphase des Rennens kollidierte Bezzecchi mit Pedro Acosta und verlor dabei Teile seines Motorrads. Am Sieg hinderte ihn der Zwischenfall aber nicht.

Das vierte GP-Wochenende steht am 26. April im spanischen Jerez auf dem Programm, nachdem der Katar-GP wegen des Irankriegs abgesagt wurde.