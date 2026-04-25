Marc Marquez gewinnt MotoGP-Sprint trotz Sturz

Spektakulärer Sieg für Marc Marquez in Jerez: Nach einem Sturz im Regen startet der Spanier mit Regenreifen eine Aufholjagd und holt den Sieg.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Marc Marquez gewinnt den MotoGP-Sprint in Jerez (Sp). Zum Auftakt der Europarennen setzt sich der Spanier vor Francesco Bagnaia und Franco Morbidelli durch. Für Marquez nimmt so ein turbulentes Rennen doch noch ein glückliches Ende. Wie viele andere Fahrer stürzt auch er, als der Regen in den letzten fünf Runden immer heftiger wird. Der siebenfache MotoGP-Weltmeister kann aber wieder aufstehen und sich an die Box retten.

Nach einem Wechsel auf eine Maschine mit Regenreifen startet Marquez eine Aufholjagd und gewinnt das Rennen. WM-Leader Marco Bezzecchi fällt nach Problemen am Start früh zurück und scheidet nach einem Sturz vorzeitig aus.