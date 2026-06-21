WM-Leader Marco Bezzecchi verpasst den Töff-GP in Brünn wegen einer Sperre. Den Sieg holt sich der Spanier Marc Marquez.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marc Marquez gewinnt MotoGP in Brünn mit 0,4 Sekunden Vorsprung

WM-Leader Marco Bezzecchi nach Ohrfeige für das Rennen gesperrt

Jorge Martin nur 1 Punkt hinter Bezzecchi im WM-Ranking

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Marc Marquez (33) gewinnt das MotoGP-Rennen im tschechischen Brünn. Damit triumphiert er nach Ungarn beim zweiten Rennen in Folge und liegt noch 15 Punkte hinter WM-Leader Marco Bezzecchi (27) auf Platz 4. Der Spanier setzt sich hauchdünn mit 0,4 Sekunden Vorsprung gegen den Japaner Ai Ogura (25) durch. Dritter wird der Italiener und Marquez' Teamkollege Francesco Bagnaia (29), der das Rennen lange angeführt hat.

Der aktuelle WM-Leader Bezzecchi ist am Sonntag nicht beim GP mitgefahren. Nachdem er am Samstag einen Streckenposten geohrfeigt hatte, wurde der Italiener für das Rennen am Sonntag gesperrt. Zwar bleibt Bezzecchi im WM-Ranking Erster, doch sein Vorsprung schwindet nach dem GP in Tschechien dahin. Jorge Martin (28) liegt mit seinem neunten Platz beim Rennen in Brünn nur noch einen Punkt zurück und Fabio Di Giannantonio verkürzt mit seinem vierten Platz den Rückstand von 23 auf 10 Punkte.

Nächstes Wochenende gastiert der Töff-Zirkus in den Niederlanden.