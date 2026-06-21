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MotoGP-WM spitzt sich zu
Marquez gewinnt das zweite Rennen in Serie

WM-Leader Marco Bezzecchi verpasst den Töff-GP in Brünn wegen einer Sperre. Den Sieg holt sich der Spanier Marc Marquez.
Publiziert: 16:07 Uhr
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Marc Marquez gewinnt den Töff-GP in Brünn und schliesst so bis auf 15 Punkte zu WM-Leader Bezzecchi auf.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Marc Marquez gewinnt MotoGP in Brünn mit 0,4 Sekunden Vorsprung
  • WM-Leader Marco Bezzecchi nach Ohrfeige für das Rennen gesperrt
  • Jorge Martin nur 1 Punkt hinter Bezzecchi im WM-Ranking
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Marc Marquez (33) gewinnt das MotoGP-Rennen im tschechischen Brünn. Damit triumphiert er nach Ungarn beim zweiten Rennen in Folge und liegt noch 15 Punkte hinter WM-Leader Marco Bezzecchi (27) auf Platz 4. Der Spanier setzt sich hauchdünn mit 0,4 Sekunden Vorsprung gegen den Japaner Ai Ogura (25) durch. Dritter wird der Italiener und Marquez' Teamkollege Francesco Bagnaia (29), der das Rennen lange angeführt hat. 

Der aktuelle WM-Leader Bezzecchi ist am Sonntag nicht beim GP mitgefahren. Nachdem er am Samstag einen Streckenposten geohrfeigt hatte, wurde der Italiener für das Rennen am Sonntag gesperrt. Zwar bleibt Bezzecchi im WM-Ranking Erster, doch sein Vorsprung schwindet nach dem GP in Tschechien dahin. Jorge Martin (28) liegt mit seinem neunten Platz beim Rennen in Brünn nur noch einen Punkt zurück und Fabio Di Giannantonio verkürzt mit seinem vierten Platz den Rückstand von 23 auf 10 Punkte.

Nächstes Wochenende gastiert der Töff-Zirkus in den Niederlanden.

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