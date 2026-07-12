Marc Marquez triumphiert auf dem Sachsenring und stellt mit seinem zehnten Sieg einen Rekord ein. Der Spanier zieht gleich mit Legende Giacomo Agostini, der in Finnland ebenfalls zehn Mal siegte.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Marc Marquez (33) gewinnt zum zehnten Mal auf dem Sachsenring und stellt damit einen Rekord ein. Der Spanier zieht mit Giacomo Agostini (84) gleich: Der italienische Rekord-Weltmeister war bislang der einzige Fahrer, der zehn Siege auf derselben Strecke (Imatra, Finnland) feiern konnte.

Nach seinem Sprintsieg am Samstag gewinnt der Weltmeister auch den Grand Prix von Deutschland ungefährdet. Marquez dominiert das Rennen von Beginn an. Seine härtesten Konkurrenten, Bruder Alex Marquez (30) und Fabio Di Giannantionio (27), scheiden aufgrund von Stürzen schon früh aus. Hinter ihm landen die Aprilia-Piloten Ai Ogura (25) und Raul Fernandez (25) mit auf dem Podium.

Damit holt Titelverteidiger Marquez nach einem katastrophalen Saisonstart in der Gesamtwertung auf. Es sind nun nur noch 18 Zähler auf den WM-Führenden Jorge Martin.