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Moto GP: Marco Bezzecchi scheidet nach heftigem Sturz aus
MotoGP in Holland
Marco Bezzecchi scheidet nach heftigem Sturz aus
Im Rennen der Moto GP in den Niederlanden scheidet Top-Favorit Marco Bezzecchi nach einem heftigen Sturz aus. Der italienische Rennfahrer rutschte in Kurve 15 von der Strecke.
Publiziert: 15:21 Uhr
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