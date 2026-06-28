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MotoGP in Holland
Marco Bezzecchi scheidet nach heftigem Sturz aus

Im Rennen der Moto GP in den Niederlanden scheidet Top-Favorit Marco Bezzecchi nach einem heftigen Sturz aus. Der italienische Rennfahrer rutschte in Kurve 15 von der Strecke.
Publiziert: 15:21 Uhr
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