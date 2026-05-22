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Crash von Williams-Fahrer
Alex Albon kollidiert mit Murmeltier auf der Strecke

Beim freien Training in Montreal kommt es zu einem Crash von Williams-Fahrer Alex Albon. Ein Murmeltier kommt unter die Räder und sorgt somit für einen Unterbruch.
Publiziert: 20:38 Uhr
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Motorsport
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