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«Fast & Furious» in Japan
Lewis Hamilton zieht im Ferrari F40 alle Blicke auf sich

Am legendären Daikoku-Parkplatz in Yokohama, Hotspot der Tuning-Szene, wird «Fast & Furious» plötzlich Realität. Mittendrin: Lewis Hamilton in einem Ferrari F40.
Publiziert: 19:45 Uhr
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