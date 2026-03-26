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Formel 1
Formel 1: Lewis Hamilton erweckt «Fast & Furious» zum Leben
«Fast & Furious» in Japan
Lewis Hamilton zieht im Ferrari F40 alle Blicke auf sich
Am legendären Daikoku-Parkplatz in Yokohama, Hotspot der Tuning-Szene, wird «Fast & Furious» plötzlich Realität. Mittendrin: Lewis Hamilton in einem Ferrari F40.
Publiziert: 19:45 Uhr
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Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
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