Chiara Bättig beweist in der Formel 4 Kampfgeist. Nach einem technischen Defekt in der Quali startet die Zürcherin in Brands Hatch auf Platz 30 – und landet 23 Plätze weiter vorne sensationell auf Rang 7.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chiara Bättig holt in Brands Hatch überraschend Rang 7

Von Startplatz 30 aus machte sie im Formel-4-Auto 23 Plätze gut

Erste Saisonpunkte und 10 Zusatzpunkte bringen Bättig auf Tabellenplatz 13

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Eigentlich ist das Wochenende schon gelaufen, bevor es richtig begonnen hat. Die Zürcher Rennfahrerin Chiara Bättig (16), seit diesem Jahr als einzige Frau im Nachwuchskader von Formel-1-Rennstall Red Bull Racing, erlebt im englischen Brands Hatch ein Quali-Desaster.

Hinten rechts bricht an ihrem Formel-4-Boliden früh das Differential, Bättig muss den Wagen stoppen und tatenlos mit dem 30. und letzten Startplatz vorlieb nehmen.

Was geht da aus der letzten Startreihe noch in den drei Rennen des Wochenendes? Im ersten Lauf gibts Rang 17, im zweiten Lauf landet die Schweizerin auf Rang 20.

Wahnsinns-Schlussrunde bringt die ersten Punkte in England

Dann beim dritten Start brilliert Bättig mit einem Husarenritt. Die Strecke ist noch feucht, die 30 Jungs und Mädels rutschen wild durch die Gegend, einige verpokern sich mit den Reifen. Es kommt zu diversen Crashs und Safetycar-Phasen. Bättig fährt mitten im Pulk, das Rennen ist ein einziges wildes Rad-an-Rad-Duell.

Die Schlussphase wird zur Mega-Aufholjagd: Bättig arbeitet sich in den letzten Runden immer weiter nach vorne – und weil sie alleine in der letzten Runde noch vier Gegner schnappt, landet das Talent sensationell auf Rang 7.

Es sind am zweiten Saison-Wochenende in der britischen Meisterschaft ihre ersten Punkte. Und weil Bättig eben vom letzten Startplatz losbrauste, stehen unter dem Strich happige 23 gut gemachte Ränge. So was wird in der Formel 4 mit 10 Zusatzpunkten belohnt.

So reist das Red-Bull-Talent trotz Quali-Desaster als neue Tabellen-13. aus London ab.