Heisses Formel-4-Debüt: Chiara Bättig (16) beeindruckt beim Saisonstart in Donington. Trotz harter Konkurrenz landet die Red-Bull-Juniorin im ersten Rennen auf Platz 13 – nur drei Positionen hinter den Punkteplätzen.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Es ist die Feuertaufe für Talent Chiara Bättig (16) im Haifischbecken britische Formel 4. Beim Auftakt in Donington stehen 30 Autos am Start, unter jedem Helm der grosse Traum von der Formel 1.

Doch die Zürcherin schlägt sich beim ersten richtig hochklassigen Rennen seit ihrer Aufnahme in die Nachwuchsakademie von F1-Toprennstall Red Bull Racing beachtlich. Bättig fährt im ersten von drei Läufen am Rennwochenende auf Rang 13.

Sie hielt sich von Startplatz 15 aus beim wilden Sprint (20 Minuten) aus all den vielen Scharmützeln raus und liegt am Ende nur drei Ränge hinter den Punkteplätzen.

Bei den beiden Sonntags-Rennen steht Bättig dann bei den Starts auf ihrer eigentlich herausgefahrenen Quali-Position 23 – fürs erste Rennen sind die jeweils zweitbesten Quali-Zeiten ausschlaggebend.