Zum dritten Mal in Folge
Littler zieht locker in Final der Darts-WM ein

Luke Littler gibt sich im Halbfinal keine Blösse. Er zieht zum dritten Mal in den Final der Darts-WM ein.
Publiziert: vor 37 Minuten
Luke Littler steht erneut im WM-Final.
Luke Littler steht zum dritten Mal in Folge im Final der Darts-WM. Der Titelverteidiger lässt im Halbfinal Ryan Searle keine Chance und siegt mit 6:1 Sätzen.

Der erst 18-jährige Weltmeister aus England, der Topfavorit auf den Titel, gestand seinem Landsmann nur den ersten Satz zu. Danach wurde die Weltnummer 1, die sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal und zum jüngsten Darts-Weltmeister kürte, auf. Zwischenzeitlich sicherte sich Littler elf Legs in Serie.

Dreimal in Folge im Final der Darts-WM standen erst Rekordweltmeister Phil Taylor (14 Mal zwischen 1994 und 2007) und Gary Anderson (drei Mal zwischen 2015 und 2017).

Im Final trifft Littler entweder auf Gian van Veen oder den zweifachen Weltmeister Anderson, der 2015 und 2016 im Alexandra Palace in London triumphierte. Der 23-jährige Niederländer und der 22 Jahre ältere Schotte ermitteln den zweiten Finalteilnehmer am späten Freitagabend. Am Samstag (21.15 Uhr) geht es im «Ally Pally» um das Rekordpreisgeld von einer Million Pfund.

