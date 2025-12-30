Bei seinem Achtelfinalspiel an der Darts-WM hat der amtierende Weltmeister mit buhenden Fans zu kämpfen. Nach dem Sieg wendet er sich an sie und schiesst zurück.

Mit 18 Jahren strebt Littler seinen zweiten WM-Titel in Folge an

AFP Agence France Presse

Dartsstar Luke Littler hat sich mit bissigen Worten für Buhrufe des Publikums während seiner Achtelfinalpartie bei der WM revanchiert. «Das juckt mich nicht. Ich will eines sagen: Ihr zahlt für Tickets – ihr zahlt also mein Preisgeld. Danke für mein Geld. Danke, dass ihr gebuht habt. Come on!», sagt der 18 Jahre alte Weltmeister nach seinem 4:2-Sieg gegen den früheren Champion Rob Cross auf der Bühne am Mikrofon von Sky.

Littler hat sich zuvor mit reichlich Mühe in den Viertelfinal gekämpft und wurde immer wieder von den Zuschauern im legendären Alexandra Palace gestört. Er sei vom Verhalten der Fans überrascht gewesen, sagteLittler später bei der Pressekonferenz: «Es ist, wie es ist. Sie wollten, dass der Favorit rausfliegt. Ich musste einfach meinen Job machen.»

Der Überflieger ist auf dem Weg zur dritten Finalteilnahme in Serie und zum zweiten WM-Titel in Folge. Im Viertelfinal am Neujahrstag trifft der Weltranglistenerste auf den Sieger des Duells zwischen Luke Woodhouse (England) und Krzysztof Ratajski (Polen), das am Dienstagnachmittag stattfindet.