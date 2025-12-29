Tottenham-Star wird bei Darts-WM gnadenlos ausgepfiffen

Wie jedes Jahr zieht es auch heuer Fussballstars an die Darts-WM: Am Sonntag war Tottenhams James Maddison im Londoner «Ally Pally» zu sehen, er erhielt vom Publikum aber keinen warmen Empfang.

Einmal im legendären «Ally Pally» an der Darts-WM dabei zu sein, ist das Ziel diverser Fussballer. In den letzten Jahren erspähten die TV-Kameras immer wieder Top-Spieler von Premier-League-Klubs. So auch am Sonntagabend.

Plötzlich wird James Maddison (29) von Tottenham Hotspur auf der Leinwand eingeblendet. Viele Spurs-Fans scheint es allerdings nicht in der Halle zu haben, denn der englische Nationalspieler wird ziemlich ausgebuht. Und das, obwohl der Alexandra Palace im Londoner Bezirk Haringey liegt, in dem auch das Stadion des Premier-League-Klubs liegt.

Allerdings: Tottenham spielte wenige Stunden zuvor auswärts gegen Crystal Palace (1:0-Sieg), gut möglich, dass deshalb kaum Tottenham-Anhänger im «Ally Pally» sind. Einer hat es vom Spiel aber in die Arena geschafft: Maddisons Teamkollege Brennan Johnson (24). Auf Instagram teilt Maddison einen Schnappschuss des Walisers und schreibt dazu: «Er hat es sicher hierher geschafft – mit weihnächtlichen Punkten in der Tasche.»

Maddison hat sich im August bei einem Testspiel gegen Newcastle das Kreuzband gerissen und fällt seither aus. Eine Rückkehr in dieser Saison scheint eher unwahrscheinlich. Zeit also, beim grössten Darts-Spektakel der Welt dabei zu sein.

BVB-Star war am Samstag im «Ally Pally»

Ihm haben es in diesem Jahr schon andere bekannte Namen aus dem Fussball-Kosmos gleichgetan. Vor Weihnachten sass Englands Sturmlegende Peter Crouch (44) im Publikum, am letzten Samstag dann BVB-Star Maximilian Beier (23). Der Dortmunder war mit dem derzeit verletzten Gladbach-Stürmer Tim Kleindienst (30) vor Ort und schaute sich die Abendspiele an. Und nicht nur das: Plötzlich sassen die beiden am DAZN-Mikrofon und fungierten als Co-Kommentatoren.

Beier ist bekennender Fan des Sports und packt bei Toren gelegentlich den Dart-Jubel aus. Unlängst erzählte der Stürmer in einem Interview mit dem BVB-Medienteam, dass er «noch ein bisschen Darts spielt, um runterzukommen», wenn er nicht schlafen könne nach einem Fussballspiel.

