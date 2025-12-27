Söhne von Diogo Jota (†28) sorgen für Gänsehautmoment

Während Liverpool im Duell der beiden Ex-Teams des im Sommer 2025 verstorbenen Diogo Jota gegen die Wolverhampton Wanderers die Oberhand behält, profitiert Arsenal gegen Brighton & Hove Albion von einem Eigentor. Das lief am 27. Dezember in der Premier League.

Liverpool – Wolverhampton Wanderers 2:1

Es sind Bilder, die unter die Haut gehen. Dinis (geboren 2021) und Duarte (geboren 2023), die zwei Söhne des verstorbenen Diogo Jota (†28), laufen gemeinsam mit Liverpool-Captain Virgil van Dijk auf den Platz. Auch Rute Cardoso, die Witwe, ist im Anfield zugegen beim Duell der beiden ehemaligen Teams von Jota. Der Portugiese stiess 2020 von den Wolves zu den Reds.

Jota kam Anfang Juli 2025 bei einem Autounfall gemeinsam mit seinem Bruder André Silva (†25) ums Leben. Er hinterliess neben seiner Frau und den beiden Söhnen auch noch eine 2024 auf die Welt gekommene Tochter.

Das Spiel gewinnt Liverpool mit 2:1. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause sorgt der amtierende englische Meister für die nötige Differenz. Zunächst netzt Ryan Gravenberch ein (41.), bevor dann Florian Wirtz in seinem 23. Einsatz für seinen neuen Verein erstmals trifft (42.). Für die Gäste kann Santiago Bueno unmittelbar nach der Pause nur noch verkürzen (51.).

Für Liverpool ist dieser 2:1-Erfolg gleichbedeutend mit dem dritten Ligasieg in Serie. Die Wolverhampton Wanderers, das abgeschlagene Schlusslicht mit lediglich zwei Punkten, kassieren hingegen die elfte Premier-League-Niederlage am Stück.

Arsenal – Brighton & Hove Albion 2:1

Wenige Stunden nach Manchester Citys 2:1-Sieg bei Nottingham Forest holt sich Arsenal sogleich die Tabellenführung wieder zurück. Ein 2:1-Erfolg zu Hause gegen Brighton & Hove Albion machts möglich.

Dabei erzielen die Gunners genau genommen sogar ein Goal weniger als die Gäste. Denn Brighton-Stürmer Georginio Rutter unterläuft in der 52. Minute ein Eigentor, als er einen Corner vor dem ersten Pfosten unglücklich per Kopf zur 2:0-Führung für Arsenal ins eigene Netz bugsiert.

Für Brighton besonders ärgerlich: Ohne diesen Lapsus und eine bessere Chancenverwertung wären im Emirates Stadium Punkte möglich gewesen. Insbesondere nach dem Anschlusstor durch Diego Gomez nach etwas mehr als einer Stunde (64.) schwimmt Arsenal. Goalie David Raya muss beim Schlenzer von Yankuba Minteh eine Glanzparade auspacken, um den Ausgleich des Aussenseiters zu verhindern.

In Führung geht Arsenal bereits in der 14. Minute, als Martin Ödegaard seinen ersten Saisontreffer erzielt. Kurz vor dem Seitenwechsel erhitzt eine Aktion von Bart Verbruggen die Gemüter. Der herausgeeilte Brighton-Keeper mäht Gunners-Angreifer Viktor Gyökeres an der Seitenlinie um und kommt mit Gelb davon.

Nottingham Forest – Manchester City 1:2

Manchester City setzt seine Siegesserie fort. Das Team von Pep Guardiola feiert gegen Nottingham Forest (Ndoye fehlt verletzt) den achten Dreier in Folge. Die Tricky Trees hingegen verpassen es, wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln.

Dabei ist das Team von Sean Dyche vor der Pause eigentlich gut im Spiel. Zwar hat ManCity von Anfang an mehr Ballbesitz, weiss damit aber nichts anzufangen. Eine entsprechend ruhige erste Halbzeit erlebt Nottingham-Goalie Victor. Ähnlich geht es Donnarumma auf der anderen Seite. Nur in der Startphase wird es nach einer Hereingabe von Hudson-Odoi kurz gefährlich für den Welttorhüter.

Nach dem Seitenwechsel bekommen die Fans auf dem City Ground dann plötzlich Chancen zu sehen – und Tore. Reijnders bringt ManCity nach schöner Vorlage von Cherki in Führung (48.), Hutchinson gleicht nur sechs Minuten später nach einem Konter aus. Dazwischen verpasst Cherki den schnellen Doppelschlag.

Und auch im Anschluss ist die Partie deutlich unterhaltsamer als noch im ersten Durchgang. Beide Mannschaften kommen zu Möglichkeiten, die Partie auf ihre Seite zu lenken. Während Williams auf der einen (66.) und Foden auf der anderen Seite (74.) noch verpassen, krönt sich Cherki mit einem sehenswerten Volley wenige Minuten vor Schluss dann doch noch zum Matchwinner.

Brentford – Bournemouth 4:1

Brentford siegt im Mittelfeld-Duell gegen Bournemouth trotz weniger Ballbesitz und der geringeren Anzahl Abschlüsse (15:20) souverän 4:1. Matchwinner ist der Deutsche Kevin Schade, mit rund 25 Millionen Euro Ablöse bis heute der teuerste Transfer des Bundesligisten Freiburg. Der Stürmer aus Potsdam erzielt erstmals in dieser Saison einen Hattrick, nachdem ihm dies in der Premier League in der vergangenen Spielzeit gegen Leicester City schon einmal gelungen war.

Während Brentford mit dem zweiten Sieg in Folge wieder in die obere Tabellenhälfte rückt, schlittert Bournemouth nach dem neunten Ligaspiel in Folge ohne Sieg immer tiefer in die Krise.

Burnley – Everton 0:0

Das abstiegsbedrohte Burnley punktet zum zweiten Mal in Serie. Dies, nachdem zuvor sieben Premier-League-Spiele hintereinander verloren gegangen sind. Erstmals seit dem 18. Oktober (2:0-Erfolg gegen Leeds United) bleibt das Team von Trainer Scott Parker ohne Gegentor. Everton seinerseits erzielt zwar im dritten Match in Folge keinen Treffer, kann jedoch punkten, nachdem kürzlich gegen Chelsea (0:2) und Arsenal (0:1) nichts Zählbares herausgeschaut hat.

West Ham United – Fulham 0:1

Das Londoner Derby zwischen West Ham und Fulham entscheiden die Gäste aus dem Südwesten der Stadt für sich – dank eines späten Treffers des Mexikaners Raúl Jiménez, der in der 85. Minute aus kurzer Distanz per Kopf trifft. Am Ursprung der entscheidenden Aktion steht ein kapitaler Fehler von West Hams Verteidiger Oliver Scarles, der beim Versuch, die Situation zu klären, am Ball vorbei schlägt.

Für Fulham ist es der dritte Sieg in Folge, für West Ham das siebte sieglose Spiel de suite. Damit verpassen es die sich im Abstiegskampf befindenden Hammers, den Rückstand auf das über dem Strich klassierte Nottingham zu verkürzen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos