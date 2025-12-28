DE
Trotz Xhakas Geniestreich
Sunderland leidet im Aufsteiger-Duell

Sunderland bleibt in dieser Saison zu Hause ungeschlagen. Beim 1:1 gegen Leeds im Duell der Aufsteiger muss das Team von Granit Xhaka allerdings ziemlich leiden.
Xhaka bereitet zwar ein Tor von Sunderland vor, für einen Sieg reicht es gegen Leeds aber nicht.
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Auch gegen Leeds wahrt Sunderland seine Ungeschlagenheit in dieser Saison im Stadium of Lights. Am Schluss muss das Team von Trainer Régis Le Bris froh sein, dass es nicht die erste Heimniederlage absetzt. Denn die Gäste aus Leeds mit Noah Okafor sind das bessere Team, auch wenn Sunderland in der Schlussphase nochmals Druck macht.

Denn bereits die Führung durch Simon Adringa nach knapp einer halben Stunde fällt entgegen dem Spielverlauf. Der Ivorer trifft mit einem herrlichen Schlenzer und nach einer Traumvorlage von Granit Xhaka. Der Nati-Captain brilliert mit einem No-Look-Pass in die Tiefe. Danach findet Sunderland besser ins Spiel, verpasst aber durch Brian Brobbey kurz vor der Pause zu erhöhen. Der Holländer trifft per Kopf nur die Latte.

Die Gäste aus Leeds kommen aber zurück – und sind nach der Pause lange das klar bessere Team. Der schnelle Ausgleich durch Dominic Calvert-Lewin ist die logische Folge (47.). Der Mittelstürmer trifft im sechsten Spiel in Serie – und nach einem Traumangriff über den ganzen Platz. Involviert in den Spielzug ist auch Noah Okafor, der auf dem linken Flügel bei Leeds ein gutes Spiel macht, sich zwei gute Chancen erarbeitet und nach gut 70 Minuten ausgewechselt wird.

Letztlich geht das Remis in Ordnung, Sunderland bleibt in der Tabelle trotz des Remis in Tuchfühlung mit den Top 5. Der Rückstand auf Chelsea beträgt nur einen Punkt. Leeds baut mit dem fünften Spiel in Folge ohne Niederlage den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf sieben Punkte aus.

