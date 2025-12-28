In seinem 23. Spiel für Liverpool feiert Florian Wirtz seinen ersten Treffer für die Reds. Der Deutsche trifft beim 2:1-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers und erntet grosses Lob von Trainer und Teamkollegen.

Im Sommer dieses Jahres wechselte Florian Wirtz (22) von Bayer Leverkusen zu Liverpool. 125 Millionen Euro hatte der Premier-League-Klub dem Bundesligisten für die Dienste des deutschen Nationalspielers bezahlt. In England hatte der Mittelfeldspieler danach lange Anpassungsprobleme. Am Samstag war es nun endlich so weit: Wirtz trifft beim 2:1-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers erstmals – in seinem wettbewerbsübergreifend 23. Einsatz für Liverpool.

Mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 in der 42. Minute endet für Wirtz eine lange Durststrecke. Auf seinen Premieren-Treffer für die Reds musste der Deutsche 1585 Minuten warten. Bei «BBC Sport» ist Wirtz nach dem Spiel daher deutlich erleichtert: «Ich bin sehr glücklich», freut sich der Offensivspieler und spricht von einem «tollen Gefühl auf dem Platz».

«Wird noch viele weitere Tore schiessen»

Trotz der langen Torflaute zeigt sich Wirtz optimistisch: «Ich war zuversichtlich, dass ich eines Tages ein Tor erzielen würde. Ich wollte schon früher damit anfangen, Tore zu schiessen und Vorlagen zu geben, aber es ist nun mal so, und ich muss es akzeptieren. Ich weiss einfach, dass es kommen wird, und ich versuche, so weiterzumachen.»

Ein grosses Lob gibt es auch von Liverpool-Cheftrainer Arne Slot (47). «Ich finde, er hat schon einige gute Spiele für uns gemacht, aber ich habe auch das Gefühl, dass er mit jedem Spiel besser wird. Er wird immer fitter und kam seinem ersten Tor immer näher», sagte Slot. «Deshalb war es für mich keine Überraschung, dass er getroffen hat. Aber er selbst weiss wahrscheinlich am besten, dass ein Tor nicht genug ist. Er wird noch viele weitere Tore für uns schiessen, aber mir hat seine Leistung über weite Strecken des Spiels sehr gut gefallen», so der Holländer weiter.

«An seinen Qualitäten gibt es keine Zweifel»

Slot betonte, im Fussball werde man «hauptsächlich an den Ergebnissen gemessen, und die Spieler werden vor allem an Toren und Vorlagen beurteilt. Manchmal vergisst man dabei, was es sonst noch im Spiel zu tun gibt.» Wirtz sei «bereits die gesamte Saison wichtig für uns», sagte Slot. «Er hat viel mehr gezeigt als das Tor, er war in ganz vielen Bereichen des Spiels besonders», so der Coach zu Wirtz, der in der laufenden Saison bisher auch zwei vorlagen beisteuerte.

Liverpool-Captain Virgil van Dijk (34) äussert sich ebenfalls positiv über die Entwicklung seines Teamkollegen: «Er gewöhnt sich immer mehr an die Intensität und die Art und Weise, mit der wir spielen.» Wirtz sei «sehr wichtig am Ball», ergänzt der Abwehrchef. «Und an seinen Qualitäten gibt es keinen Zweifel.»

Jedoch sieht van Dijk auch noch Luft nach oben bei Wirtz. Der Deutsche habe nach «etwa 60 Minuten erschöpft gewirkt, daran müssen er und wir noch arbeiten, sodass er alle drei Tage für 90 Minuten abliefern kann», sagte er. Auch der Siegestreffer sei natürlich sehr wichtig gewesen. «Wir freuen uns für ihn, und er sollte sich auch freuen», schliesst van Dijk ab.

