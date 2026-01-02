Die Darts-WM geht in die heisse Phase, noch vier Profis sind dabei. Blick stellt dir die Halbfinalisten vor, die am Freitagabend um das Finalticket kämpfen – und unterschiedlicher kaum sein können.

Luke Littler (18, Weltnummer 1)

Der Topfavorit hat bislang geliefert. Und wie. Im Viertelfinal fertigt das Darts-Wunderkind den Polen Krzysztof Ratajski (49) in nur gerade 33 Minuten mit 5:0 ab. Überhaupt hat der Titelverteidiger und Weltranglistenerste in seinen fünf bisherigen Matches nur gerade zwei Sätze abgegeben (4:2 im Achtelfinal gegen Rob Cross). Im Interview mit Sport1 verrät er nach seinem Halbfinaleinzug: «Ich habe seit etwa drei Tagen nicht mehr trainiert.» Dass er dennoch seine Gegner regelrecht vorführt, unterstreicht, warum er derzeit auf dem Thron sitzt. Seine Mission: als erst vierter Spieler überhaupt den WM-Titel zu verteidigen.

Ryan Searle (38, Weltnummer 20)

Der frühere Fensterputzer will das Vorhaben des Teenagers verhindern und stellt sich ihm am Freitagabend im Halbfinal gegenüber (20.30 Uhr). Und auch er hat bisher eine starke WM hinter sich: Wie Littler hat Searle nur gerade zwei Sätze verloren, im Viertelfinal am Donnerstagnachmittag gegen die Weltnummer 5 Jonny Clayton (5:2). Kennt man die Geschichte des langhaarigen, ruhigen Engländers mit dem Spitznamen «Heavy Metal», ist sein Weg umso märchenhafter. Denn Searle sieht keine zwei Meter weit – ein Problem, weil die Dartprofis 2,37 Meter weit weg vom Board stehen. Der 38-Jährige leidet an einer Autosomal-dominanten Optikusatrophie (ADOA), die seinen Sehnerv schädigt und zu unscharfem Sehen sowie schlechter Tiefenwahrnehmung führt. Er muss regelmässig den Caller (Schiedsrichter) fragen, was er getroffen hat, damit er sich nicht verrechnet und nicht auf falsche Felder wirft. «Es ist eine erbliche Erkrankung. Bei meinem Sohn ist es nicht so schlimm, aber bei meiner Tochter ist es sehr schlimm», sagte er nach seinem Viertelfinal-Sieg.

Gary Anderson (55, Weltnummer 14)

Der Schotte ist neben Littler der einzige verbliebene Spieler, der schon Weltmeister wurde (2015 und 2016). Der «Flying Scotsman» ist zudem der Oldie unter den Halbfinalisten, spielt aber wie zu seinen besten Zeiten. Viele Experten trauen ihm zehn Jahre nach seinem letzten Titel den nächsten zu. Sein Turnier-Average steht bei starken 100,42 Punkten, im Achtelfinal hat er unter anderem den dreifachen Weltmeister und Weltranglistendritten Michael van Gerwen (36) mit 4:1 deklassiert.

