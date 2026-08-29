Para-Ruderin Ghiringhelli holt im Einer WM-Bronze

Claire Ghiringhelli holt Bronze bei der Ruder-WM in Amsterdam. Die Tessinerin setzte sich im Para-Einer souverän durch und sicherte der Schweiz die erste WM-Medaille in einem Para-Rennen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Claire Ghiringhelli gewinnt Bronze im Para-Einer bei Ruder-WM in Amsterdam

Erste Schweizer WM-Medaille im Para-Rennen nach packendem Finish auf 2000 Metern

Zweite Schweizer Medaille in Amsterdam nach Bronze im Doppelzweier am Freitag

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Schweizer Erfolgsmeldung von der Ruder-WM in Amsterdam: Claire Ghiringhelli (48) gewinnt am Samstag im Para-Einer über 2000 Meter die Bronzemedaille. Nachdem sich die Tessinerin am Freitag mit dem zweiten Rang für den A-Final qualifizierte, zeigt sie auch in der Entscheidung eine souveräne Leistung.

Ghiringhelli setzt sich im Zweikampf auf den letzten 500 Metern entscheidend von Verfolgerin Eva Mol (42) ab und erreicht das Ziel am Ende mehr als sechs Sekunden vor der Holländerin. Damit sichert sich die 48-Jährige aus Locarno hinter der dominanten Ukrainerin Anna Sheremet (25) und Laurence Vandevyver (44) aus Belgien ihre erste WM-Medaille.

Zweite Schweizer WM-Medaille in Amsterdam

Ghiringhelli sorgte Anfang August bereits bei der EM in Varese (It) für Medaillenjubel, als sie ebenfalls Bronze holte. Dies, nachdem sie ein Jahr zuvor an der EM im bulgarischen Plovdiv mit Bronze die erste Para-Rudermedaille für die Schweiz überhaupt gewann. Nun gibt es für Ghiringhelli und die Schweiz die erste WM-Medaille in einem Para-Rennen.

An der EM in Amsterdam ist es für die Schweiz die zweite Medaille. Am Freitag sicherten sich Salome Ulrich (26) und Fabienne Schweizer (29) im Doppelzweier Bronze.