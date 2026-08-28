Schweizer Erfolgsmeldung von der Ruder-WM in Amsterdam: Salome Ulrich und Fabienne Schweizer holen im Doppelzweier Bronze. Das hat zuvor noch kein Schweizer Frauen-Team geschafft.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Salome Ulrich (26) und Fabienne Schweizer (29) feiern an der Ruder-WM in Amsterdam (Ho) einen historischen Erfolg: Sie gewinnen im Doppelzweier Bronze – noch nie hat ein Schweizer Frauen-Team an Weltmeisterschaften eine Medaille geholt.

Die beiden Luzernerinnen zeigen im Amsterdamse Bos, einem Park im Süden der holländischen Metropole, von Beginn weg einen couragierten Auftritt und sind schon nach der Hälfte der zwei Kilometer auf Medaillenkurs. Den hohen Rhythmus können sie bis zum Ende beibehalten – die viertklassierten Polinnen distanzieren sie mit einer Zeit von 6:48,51 Minuten klar.

An den letzten beiden Grossanlässen, der WM 2025 in Shanghai im vergangenen September und der EM 2026 vor wenigen Wochen im norditalienischen Varese, haben Ulrich und Schweizer noch den undankbaren vierten Rang belegt. Auch an den Olympischen Spielen in Paris vor zwei Jahren hat Schweizer als Teil des Doppelvierers die Medaillen denkbar knapp verpasst. Nun dreht das Duo in Amsterdam den Spiess also endlich herum.

Im Kampf um Gold müssen sich die Favoritinnen aus dem Gastgeber-Land Holland geschlagen geben: Das Boot aus Irland ist in einem engen Rennen rund eine Sekunde schneller und holt sich somit den WM-Titel.