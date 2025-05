Alonso verkündet vorzeitigen Abschied aus Leverkusen

Was am Freitagmorgen bereits durchgesickert ist, ist nun bestätigt: Xabi Alonso wird Bayer Leverkusen nach dieser Saison verlassen.

Xabi Alonso verlässt Bayer Leverkusen zum Saisonende. Foto: keystone-sda.ch

Xabi Alonso bringt gleich selbst Licht ins Dunkle und verkündet am Freitag, dass er Bayer Leverkusen per Ende Saison verlassen wird. «Der Klub und ich haben uns diese Woche darauf geeinigt, dass die beiden kommenden Spiele meine letzten als Leverkusen-Trainer sein werden.»

Schon am Freitagmorgen machte ein Bericht der spanischen «Marca» die Runde, dass der Wechsel zu Real Madrid beschlossene Sache sei und der 43-Jährige dort einen Dreijahresvertrag bis 2028 unterschreiben werde. Am Freitagmittag habe Alonso gemäss «Kicker» die Mannschaft über seinen Abgang informiert – und nun also auch die Öffentlichkeit.

Alonso war seit 2022 Trainer der Werkself und hat sie in der letzten Saison zum ersten Meistertitel der Klubgeschichte geführt. Nun soll der Spanier Carlo Ancelotti bei Real Madrid beerben, dies ist allerdings noch nicht bestätigt.