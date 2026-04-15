In der boomenden Segel-Serie SailGP mischen schon Stars wie Sebastian Vettel, Kylian Mbappé und zig Millionäre mit. Jetzt stösst auch noch der Genfer Reederei-Clan Aponte als Sponsor des Schweizer Teams dazu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Genfer Familie Aponte steigt beim Schweizer SailGP-Team ein

MSC-Luxusmarke «Explora Journeys» wird Titelsponsor des Segelteams

SailGP boomt, Tribünenkapazität für Event in Genf wird erhöht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Es ist ungewohnt viel Medienpräsenz, die sich die sonst eher verschwiegene Genfer Familie Aponte diese Woche gönnt. Am Montag wird bekannt, dass Vater Gianluigi Aponte bei der Mega-Reederei MSC seine Kinder Diego und Alexa zu neuen Mehrheitsinhabern macht. Und am Mittwoch? Da gibt die milliardenschwere Familie ihren Einstieg in die Formel 1 des Segelsports bekannt. Und zwar beim Schweizer SailGP-Team.

Die Luxus-Kreuzfahrtslinie «Explora Journeys» aus dem MSC-Konzern wird neuer Titelsponsor bei den Schweizer Seglern. Ein Hammer. Denn bisher galt es als wahrscheinlicher, dass MSC wie in der echten Formel 1 als Seriensponsor und nicht als Partner eines einzelnen Teams zur SailGP stösst.

Werden die Schweizer jetzt zum Spitzenteam?

Der Schweizer Team-CEO Boet Brinkgreve jubelt: «Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, sowohl unsere Leistung als auch unsere Ambitionen zu steigern. Wir wollen uns sowohl auf dem Wasser als auch an Land unter den führenden Teams etablieren.» Ein Rennen gewannen die Schweizer seit dem Einstieg 2022 bisher nicht, letztes Jahr gabs Rang 8 unter zwölf Teams.

1:05 Beim Start der SailGP: Schweizer in heftigen Crash involviert

Wie viel sich der viertreichste Clan der Schweiz (gemäss «Bilanz» Vermögen von rund 25 Milliarden Franken) das Sponsoring kosten lässt, bleibt geheim. Man darf von einer Millionenzahl ausgehen. Die Team-Budgets sind zwar auf 10 Millionen Dollar gedeckelt. Aber die noch junge SailGP hat sich innert kurzer Zeit zum angesagten Tummelplatz der Millionäre entwickelt.

Die SailGP boomt und läuft dem altehrwürdigen America’s Cup gerade ziemlich den Rang ab. Die Flottenrennen mit allen Booten gleichzeitig auf dem Wasser und den besten Seglern der Welt am Steuer sind ein Spektakel, die Highspeed-Katamarane liefern sich mit bis 100 km/h enge Duelle – es kommt auch zu Crashes.

SailGP ist zur attraktiven Businessplattform geworden

Die Startplätze werden immer begehrter. Noch beim SailGP-Start 2019 war eine Team-Franchise rund fünf Millionen wert. Mittlerweile wechseln die Teams für rund 60 Millionen die Besitzer. Zuletzt stieg die Investorengruppe Quantum Pacific vom israelischen Milliardär Idan Ofer beim spanischen Team ein. Die Gruppe besitzt auch Anteile an Atletico Madrid und am Veloteam Movistar.

SailGP ist im Nu zur schillernden Businessplattform aufgestiegen. Formel-1-Legende Sebastian Vettel ist Mitbesitzer bei den Deutschen, Real-Star Kylian Mbappé bei den Franzosen, die Hollywood-Grössen Anne Hathaway bei den Italienern und Hugh Jackman bei den Australiern.

Genf stellt für SailGP im September grössere Tribüne hin

Rund ums Schweizer Team mit Steuermann Sébastien Schneiter (30), das ab sofort offiziell «Explora Journeys Swiss SailGP Team» heisst, ist mittlerweile fast der komplette Genfer Geldadel versammelt. Neu ist eben auch die MSC-Familie Aponte an Bord. Genfer Uhrengigant Rolex ist Titelsponsor der ganzen Serie – fast logisch, dass nach der Premiere 2025 auf dem Genfersee die SailGP erneut für ein Süsswasser-Abenteuer in die Schweiz kommt (19./20. September).

Die Premiere kam trotz Wetterkapriolen gut an. Die 8500 Tribünentickets waren ausverkauft. Blick erfuhr: Für 2026 wird die Kapazität der Tribüne auf 11’500 Sitze erhöht. Die SailGP boomt. Auch in der Schweiz.