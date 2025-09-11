Für kurze Zeit schnappte sich Oracle-Gründer Larry Ellison dem Tesla-Chef Elon Musk die Krone als weltweit reichste Person weg. Der 81-jährige Softwarepionier ist ein Visionär – bleibt einer breiten Öffentlichkeit trotz seines Lebensstils aber unbekannt.

Er überholte gestern sogar Elon Musk – aber kaum einer kennt ihn

Er überholte gestern sogar Elon Musk – aber kaum einer kennt ihn

1/7 Oracle-Gründer Larry Ellison stieg kurzfristig zum reichsten Menschen der Welt auf. Foto: Getty Images

Darum gehts Larry Ellison war für einige Stunden der reichste Mensch der Welt

Ellison baut Server statt Raketen, macht Milliarden mit Datenbanken

Er besitzt die hawaiianische Insel Lanai mit 3000 Einwohnern sowie Yachten und Kampfjets Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Er ist so etwas wie das Phantom unter den Multimilliardären: Larry Ellison (81), Gründer des Softwaregiganten Oracle, stand lange im Schatten anderer Superreichen wie Amazon-Gründer Jeff Bezos (61), Microsoft-Patron Bill Gates (69) oder Tesla-Boss Elon Musk (54). Am Mittwoch überflügelte er aber alle – und stieg kurzzeitig zum reichsten Menschen der Welt auf.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg kletterte sein Vermögen in der Spitze auf bis zu 397 Milliarden Dollar. Weil die Oracle-Aktie zum Handelsschluss hin etwas nachgab, zog Tausendsassa Musk (53) in der Reichenliste wieder vorbei. Ellison ist aber in nur einer Woche um über 100 Milliarden Dollar vermögender geworden.

Dabei wirkt er nicht wie die anderen Tech-Giganten. Der Oracle-Gründer finanziert keine Raumfahrtmissionen, TV-Shows bleibt er lieber fern, grosse Reden schwingt er keine. Der US-Amerikaner macht lieber gute Geschäfte als dicke Schlagzeilen. Und baut Server statt Raketen. Er macht Milliarden mit Datenbanken und Cloud-Diensten, die im Hintergrund der Weltwirtschaft laufen – praktisch unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit.

Seine Vision macht ihn zum Milliardär

Ellison, der 81-Jährige mit dem Look eines 60-Jährigen, hat sich hochgearbeitet. Sein Studium hat er abgebrochen, gründete Oracle 1977 in einer Garage. Seine Vision: Firmen sollten ihre Daten nicht mehr in Papierform verwalten, sondern digital. Aus dieser simplen Idee entstand eines der wichtigsten IT-Unternehmen der Welt. Noch heute laufen zahllose Bank-, Behörden- und Gesundheitsdaten über Oracle-Server.

Im Gegensatz zu Steve Jobs oder Mark Zuckerberg stammt Ellison nicht aus einer privilegierten Akademikerfamilie. Er wuchs bei Adoptiveltern auf, jobbte als Programmierer. Heute lässt er es sich gut gehen, zeigt seinen Reichtum. Er besitzt Kampfjets, Yachten, Dutzende Villen – und die Insel Lanai auf Hawaii, auf der 3000 Menschen leben.

Aufmerksame Sportfans dürften seinen Namen schon mal gehört haben: Ellison besitzt ein eigenes Segelteam – mit dem er 2010 dem Schweizer Team Alinghi nach vielen juristischen Streitigkeiten den America's Cup abnahm – und ein Tennisturnier: 2009 hat er sich für 100 Millionen Dollar das Turnier in der Wüste von Indian Wells gekauft, wo Maestro Roger Federer (43) fünf Mal triumphiert hat. Bei allem Prunk: Ellison ist kein Blender. Wer ihn kennt, beschreibt ihn als kontrolliert, engagiert und detailversessen.

Unterstützer von Donald Trump

Politisch hat sich Ellison lange nicht festgelegt. Heute gilt er aber als enger Unterstützer von US-Präsident Donald Trump (79), lud ihn 2020 zum Fundraising auf seine Ranch in Kalifornien. Oracle selbst war Teil von Trumps Versuch, Tiktok unter amerikanische Kontrolle zu bringen. Das Unternehmen pflegt beste Kontakte zum US-Militär und zu Geheimdiensten. Da versteht es sich von selbst, dass ab und an ein lukrativer Cloud-Deal herausschaut.

Ein weniger glückliches Händchen hat Ellison mit Frauen. Er ist bereits vier Mal geschieden. Und taucht immer wieder mal mit einer jüngeren Begleitung in US-Klatschheftchen auf. Seit 2024 ist er mit der 47 Jahre jüngeren Chinesin Jolin Zhu (33) zusammen.