Elon Musk (53) hatte auch schon weniger Probleme am Hut. Ein Ausschnitt: Seine Elektroautos will gerade niemand kaufen. In der Schweiz sind die Tesla-Verkaufszahlen seit Anfang Jahr um zwei Drittel eingebrochen. Wegen seines politischen Engagements wenden sich immer mehr Kundinnen und Kunden von seinem Elektrobauer ab. Und trotzdem zeigt Musk vielen die lange Nase. Denn auf der Milliardärsliste 2025 des Wirtschaftsmagazins «Forbes» ist er zurück auf dem Thron.

Mit 342 Milliarden Dollar ist er aktuell nämlich der reichste Mensch unseres Planeten. Diese Position hat er allerdings bereits im letzten Sommer übernommen. Dahinter drängeln sich Meta-Chef Mark Zuckerberg (40) und Amazon-Gründer Jeff Bezos (61). Die beiden unterscheidet «nur» eine Milliarde Dollar. Auf Platz vier steht Oracle-Gründer Larry Ellison (80).

Vermisst du jemanden? Letztes Jahr standen Bernard Arnault (76) und seine Familie mit 233 Milliarden Dollar an der Spitze der Milliardärsliste. Die Franzosen führen den Luxusgüterriesen LVMH, zu dem unter anderem die Luxusmarken Louis Vuitton und Dior gehören. Unterdessen rutschten die Arnaults aber auf Rang fünf ab, weil die Aktien seines Luxuskonzerns eingebrochen sind.

Wann kommt die reichste Frau?

Die Schweizer Spitzenposition belegen weiterhin Gianluigi (84) und Rafaela (80) Aponte. Das Ehepaar konnte ihr Vermögen um gut 4 Milliarden ausbauen. Sie springen von Rang 48 auf 44. Die beiden halten je 50 Prozent an der Reederei MSC. Der Schiffskapitän mit italienischen Wurzeln steuert sein Imperium nach wie vor von Genf aus. Noch etwas besser steht Klaus-Michael Kühne (87) mit 39,6 Milliarden Dollar da. Sein Vermögen bringt im Platz 39 ein. Der deutsche Patron des Logistikunternehmens Kühne+Nagel lebt seit vielen Jahren Schindellegi SZ, wo sein Unternehmen auch den Hauptsitz hat.

Das Ranking wird von Vertretern drei grosser Länder dominiert: Mehr als 50 Prozent aller Mitglieder der «Forbes»-Liste kommen aus den USA, China (inklusive Hongkong) oder Indien. Insgesamt haben 76 Nationen mindestens einen Milliardär – darunter Albanien zum ersten Mal überhaupt, dank Samir Mane (57), Gründer der Investmentgruppe Balfin.

Die erste Frau steht im Ranking auf Platz 15 und heisst Alice Walton (75). Die einzige Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton (1918-1992) hat ihr Vermögen um 28,7 Milliarden Dollar aufgestockt. Die Aktien des Einzelhandelskonzerns Walmart sind im letzten Jahr um 40 Prozent gestiegen.