Auch im dritten Monat 2025 hat Tesla in der Schweiz deutlich weniger Autos verkauft als in der Vorjahresperiode. Und die, die schon auf der Strasse stehen, werden immer häufiger zerstört. Auf Elon Musks X suchen Fans nach den Tätern.

Politische Eskapaden von Elon Musk sorgen für Unruhe und Vandalismus

Teslas Niedergang in der Schweiz hält an. Der US-Elektroautobauer verkauft in diesem Jahr deutlich weniger Fahrzeuge. Die neusten Zahlen: In den vier März-Wochen wurden noch 619 Stromer zugelassen, wie die wöchentlich publizierten Zahlen des Bundesamtes für Strassen bis zum 30. März zeigen, über die SRF zuerst berichtet hat. Vor einem Jahr waren es im selben Zeitraum 1934. Damit sind die Tesla-Verkäufe um rund zwei Drittel eingebrochen. Bereits im Februar setzte Elon Musks (53) Autokonzern hierzulande 67 Prozent weniger Fahrzeuge ab.

Seit Jahresbeginn hat Tesla-CEO Musk erst 1195 Autos auf die Schweizer Strassen gebracht. Im Jahresvergleich sind das satte 65 Prozent weniger. Der brutale Fall von Tesla wird auch im Vergleich mit anderen Auto-Marken deutlich. In der Liste der grössten Autoverkäufer der Schweiz stürzt Tesla vom achten auf den siebzehnten Platz ab. Porsche, Peugeot, Kia und Ford stehen vor den E-Autos.

Im Frühling soll neues Modell kommen

Die Gründe sind bekannt. Die Konkurrenz hat unlängst aufgeholt. Vor allem chinesische Autobauer fluten den Weltmarkt mit Elektroautos. Hauptsächlich sorgen aber die politischen Eskapaden von Elon Musk für grosse Unruhe. Das geht so weit, dass es zu immer mehr Anschlägen auf Tesla kommt. Und das nicht nur in den USA. In der Nacht auf Samstag hat ein Vandale eine Tesla-Filiale in Lausanne mit Farbe verschmiert. Und in Zürich gab es am Wochenende eine Mini-Demo gegen Trump-Freund Musk und sein Unternehmen.

Gleichzeitig stehen Unterstützer auf X dem E-Autobauer bei. Auf Musks Kurznachrichtenplattform hat die Suche nach Vandalen auffällig zugenommen. Personen, die Fahrzeuge beschädigen, werden dort öffentlich gemacht und so quasi zur Fahndung ausgeschrieben.

Allgemein ist klar: Die Stimmung ist angeheizt. Die Kundinnen und Kunden laufen weiterhin in Scharen davon. Eine Erholung zeichnet sich für Tesla nicht ab. Die einzige Hoffnung ist aktuell das aufgefrischte Model Y, welches im Frühling auf den Markt kommen soll. Ob das neue Modell einen Impuls liefern kann, ist allerdings fragwürdig.