An der Zürcher Pelikanstrasse kam es am Samstagmorgen vor einem Tesla-Geschäft zu einer Mini-Demo gegen den Autohersteller Tesla, Elon Musk und Donald Trump.

1/10 In Zürich kam es am Samstagmorgen zu einer Mini-Demo gegen den Autohersteller Tesla. Foto: Thomas Meier

Trotz Regen und kühler Temperaturen fanden sich am Samstagmorgen rund 25 Leute vor einem Tesla-Geschäft an der Pelikanstrasse in Zürich ein, um gegen Tesla und dessen Inhaber Elon Musk sowie auch US-Präsident Donald Trump zu demonstrieren.

Die bescheidene Anzahl an Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatte sich von Anfang an abgezeichnet – als ein Blick-Reporter eine Viertelstunde zuvor eingetroffen war, waren gerade einmal sechs Leute da. Zwischenzeitlich versammelten sich rund 25 Demonstranten vor Ort.

Demo verläuft friedlich

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die hauptsächlich Englisch sprechen, laufen auf dem Trottoir gegenüber des Tesla-Geschäfts im Kreis und rufen «Hey hey ho ho, Trump and Musk have to go» (deutsch: «Hey hey ho ho, Trump und Musk müssen gehen») oder «Whose democracy? Our democracy!» (deutsch: «Wessen Demokratie? Unsere Demokratie!»)

Die Demo verläuft so weit friedlich. Zwei Kastenwagen der Polizei mit rund acht Polizisten waren kurz vor Ort, zogen aber bald darauf wieder ab. Neben vier Zivilpolizisten waren ausserdem rund zehn Medienvertreter vor Ort.