1/7 Die Schweiz ist bei reichen Ausländern sehr beliebt. Foto: Patrick Huerlimann

Darum gehts Schweiz beliebt bei Millionären: 3000 Zuwanderer in diesem Jahr

Reiche bringen 17 Milliarden Dollar Vermögen mit in die Schweiz

Grossbritannien verliert 16'500 Millionäre aufgrund steigender Steuern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Reiche Menschen sind sehr mobil. Sie haben das Geld, um überall auf der Welt leben zu können. Und gleichzeitig sind vermögende Personen meist sehr willkommen. Viele Länder kennen eigene Programme, um Superreiche anzulocken. Hierzulande können sich Ausländer das Bleiberecht in gewissen Kantonen kaufen – zu Preisen ab 200'000 Franken. Daher auch der Name: goldenes Visum.

Jetzt zeigt eine neue Studie: Die Schweiz ist bei zahlungskräftigen Menschen äusserst beliebt. Dieses Jahr kommt sie auf eine Nettozuwanderung von 3000 Millionären, wie das britische Beratungsunternehmen Hensley & Partners in seinem «Private Wealth Migration Report 2025» prognostiziert. Das heisst – mit der Annahme, dass es keine Abgänge gibt: Im Schnitt steht 2025 weniger als alle 3 Stunden ein Millionär mit gepackten Koffern an der Schweizer Grenze.

Reiche bringen ein Vermögen von 17 Milliarden Dollar mit

Damit landet unser Land im globalen Vergleich auf dem vierten Platz. Nur die Vereinigten Arabischen Emirate, die USA und unser Nachbarland Italien stehen noch besser da. Weltweit suchten sich 142'000 Millionäre ein neues Zuhause in einem anderen Land – ein neuer Rekord.

In diesem Jahr scheint die Schweiz bei den ausländischen Reichen mit ihren Vorzügen besonders stark zu punkten. So waren es im letzten Jahr noch 1500 Millionäre – der Wert hat sich also verdoppelt. Auch 2022 (2200 Millionäre) und 2023 (1800 Millionäre) waren es weniger. Das geschätzte Gesamtvermögen der vermögenden Zuwanderer in diesem Jahr: 16,8 Milliarden Dollar.

Millionäre flüchten vor höheren Steuern in der UK

Aus welchen Ländern die Millionäre in die Schweiz abwandern, geht aus dem Report nicht hervor. Es dürften aber wohl einige Briten darunter sein. Denn das Vereinigte Königreich taucht auf der Länderliste auf dem letzten Platz auf. 16'500 Millionäre ziehen dieses Jahr von dort weg – netto! Bereits seit dem Brexit-Ja 2016 hat das Land jedes Jahr reiche Bewohner verloren. Der diesjährige Wert ist aber ein neuer negativer Rekord. Der Report führt diesen auf steigende Steuern hin. Die linke Labour-Regierung hat im vergangenen Oktober ein Haushaltsbudget verabschiedet, das Steuererhöhungen von 40 Milliarden Pfund vorsieht.

Auch die Daten zum goldenen Visum liefert Hinweise, welche Nationalität die Vermögenden haben, die gerne zu uns kommen. 496 Personen besitzen derzeit ein solches Bleiberecht – über die Hälfte davon haben sich reiche Russen geschnappt. Dahinter kommen zahlungskräftige Chinesen. Beide Länder landen im Hensley-Report auch auf den hintersten Plätzen. China wies eine Nettoabwanderung von 7800 Millionären auf, Russland von 1500 Millionären.