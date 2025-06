Mit Jim Roger Nordly (57) zieht ein vermögender Norweger nach Horw LU. Er spart so Steuern. Das nervt die Norweger, in Luzern reibt mach sich die Hände. Denn Nordly schafft neue Jobs.

Darum gehts Reiche Norweger ziehen in die Schweiz wegen neuer Vermögenssteuer in Norwegen

Jim Roger Nordly, Fischzucht-Unternehmer, lässt sich in Horw LU nieder

34 neue Arbeitsplätze entstehen durch Nordlys Firmenansiedlung in Luzern

Vermögende Norweger fahren voll auf die Schweiz ab! Mehrere Dutzend sind in den vergangenen Jahren zu uns gezogen. Vor allem aus finanziellen Gründen. Aus Norwegen vertrieben hat sie ein neues Steuergesetz. Seit 2022 ist eine happige Vermögenssteuer fällig. So wurde die Schweiz für Norweger plötzlich zum Steuerparadies. Auf der Flucht vor dem Fiskus zieht die Unternehmerprominenz vor allem in die Innerschweiz mit ihren auch für hiesige Verhältnisse tiefen Steuern.

Neuster prominenter Zugang ist Jim Roger Nordly (57), wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Er wohnt in Horw LU am Vierwaldstättersee. Seine Firmengruppe mit dem Namen Nordly Holding ist in der Fischzucht tätig. 2023 macht sie einen Umsatz von 190 Millionen Franken. Angefangen hat Selfmade-Millionär Nordly seine Karriere mit Impfungen für Fische. Sein Imperium hat er zu Beginn der Achtzigerjahre aus dem Nichts aufgebaut.

«Wir machen Luzern schmackhaft»

Der Kanton Luzern reibt sich ob des Zugangs freudig die Hände. Denn Jim Roger Nordly nimmt gleich noch grosse Teile seiner Firmen mit in die Zentralschweiz. Unter den vier Firmen ist die Pitancia AG, wie es im Bericht heisst. Sie ist in den Bereichen Fischgesundheit und Biotechnologie tätig. Oder die ACD Pharma, eine Firma, die Alternativen zu Antibiotika in der Fischzucht anbietet. 34 neue Jobs entstehen damit in der Region.

Entsprechend gross ist die Freude auch bei der Luzerner Wirtschaftsförderung. «Wir sind bei der Akquisition von vermögenden Privatpersonen aus dem Ausland nicht involviert», sagt Ivan Buck, Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern, zur «Luzerner Zeitung». Und ergänzt: «Sobald sie sich aber aus privaten Gründen im Kanton Luzern niedergelassen haben, machen wir ihnen Luzern auch als attraktiven Wirtschaftsstandort schmackhaft.» Bei Jim Roger Nordly hat das funktioniert.

Mehrere Milliardäre leben in der Schweiz

Reichster Norweger in der Schweiz ist Torstein Hagen (81). Dank des Börsengangs von Viking Cruises im Jahr 2024 hat er sein Vermögen um 450 Millionen Franken gesteigert. Heute ist er 9,2 Milliarden Franken schwer. Auf den Rängen zwei und drei folgen mit Bent Christian Wilhelmsen (65) und Arne Alexander Wilhelmsen (59) zwei weitere Reederei-Besitzer. Sie besitzen beide 1,3 Milliarden Franken.