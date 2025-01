1/5 Besonders viele vermögende Norweger haben sich in Luzern und Umgebung niedergelassen. Foto: Elmar Bossard

Auf einen Blick Die Schweiz ist eine Heimat für Superreiche – viele davon aus Norwegen

Torstein Hagen, reichster Norweger in der Schweiz, fehlt auf der «Bilanz»-Liste

31 weitere reiche Norweger könnten die «Bilanz»-Liste dank ihres Vermögens ergänzen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Die Schweiz ist Heimat für viele Superreiche. Das hat die aktuelle «Bilanz»-Liste der reichsten Schweizer ausdrücklich unterstrichen. In diesem Ranking finden sich 300 Personen oder Familien mit einem gemeinsamen Rekordvermögen von 834 Milliarden Franken.

Gemessen an der Mindestgrenze für eine Aufnahme – ein Vermögen von 100 Millionen Franken oder mehr – könnte die Liste aber noch deutlich länger sein. Spannend ist in diesem Zusammenhang ein Vergleich mit der Liste der 400 reichsten Norweger, die das norwegische Wirtschaftsportal «Kapital» herausgibt. Die Hälfte dieser Liste machen ausgewanderte Staatsbürger aus, wovon viele in die Schweiz gezogen sind. Zwei Tatsachen stechen dabei hervor.

Wo bleibt Torsten Hagen?

Zum einen: Der reichste Norweger in der Schweiz ist nicht, wie oft angenommen, der 2022 nach Lugano gezogene Kjell Inge Røkke (66). Auf der «Bilanz»-Liste fehlt Torstein Hagen (81). Der Gründer und CEO von Viking River Cruises, deren Sitz in Basel ist, wohnt seit 1985 in der Schweiz, aktuell in Luzern.

Dank des Börsengangs von Viking Cruises im Jahr 2024 hat der Norweger sein Vermögen um 450 Millionen Franken gesteigert. «Kapital» schätzt sein heutiges Vermögen auf rund 9,2 Milliarden Franken – was mehr als das Doppelte von Røkke wäre. Der diskrete frühere McKinsey-Mann sucht jedoch nicht das Licht der Öffentlichkeit und ist auch nicht ein Teil der neuen Welle von zugezogenen reichen Norwegern.

31 weitere reiche Norweger könnten auf die Liste

Zum anderen: Während in der «Bilanz»-Liste sieben Norweger zu finden sind, könnten es unter Berücksichtigung der 100-Millionen-Mindestanforderung beim Vermögen 31 Namen mehr sein (siehe Tabelle).

Name Geschäftsbereich(e) Vermögen in Mio. Fr. Wohnort CH Torstein Hagen (81) Reederei 9174 Luzern Bent Christian Wilhelmsen (65) Reederei 1305 Nyon VD Arne Alexander Wilhelmsen (59) Reederei 1305 k. A. Christian G. Sundt (47) Reederei/Luftfahrt 870 k. A. Victoria Reitan (24) Handel/Immobilien (Erbin) 870 Genf Kristoffer Reitan (26) Handel/Immobilien 870 Genf Kjetil Holta (59) Finanzen 482 Luzern Trude Wenaas (51) Immobilien/Hotellerie (Erbin) 455 Kanton Luzern Kim Erla (65) Immobilien 316 Wilen bei Wollerau SZ Thomas Fredrik Werring Neslein (35) Immobilien 293 Lugano TI Gustaf Aspelin (47) Immobilien (Erbe) 285 Zug Kristian Jebsen (70) Reederei 269 Wollerau SZ Marianne Odfjell (54) Immobilien/Investments 229 Montagnola TI Oddvar Haugland (35) Immobilien/Nahrungsmittel 229 Luzern Mathias Toppe Hove (27) Immobilien/Hotellerie (Erbe) 221 Luzern Anders Måsøval (48) Fischzucht 190 Meggen LU Francis Stückrath Hay (55) Immobilien 174 Hergiswil NW Anders Utkilen (34) Reederei/Investments 174 Zug Borger Borgenhaug (52) Immobilien 150 Luzern Jens Rugseth (62) IT/Finanzen 150 Luzern Synne Konstanse Måsøval (19) Fischzucht (Erbin) 148 Luzern Odd Johnny Winge (49) Finanzen 142 Lugano TI Morten Astrup (49) Finanzen 138 Verbier VS Dag Stian Stiansen (79) Immobilien 134 Sarnen OW Thor Johan Furuholmen (51) Immobilien 134 Zug Fredrik Halvorsen (51) Finanzen 134 Lugano TI Ketil Sandhaug (58) Finanzen 134 Zug Kjartan Aas (63) Immobilien 123 Andermatt UR Knut Herman Holler Gjøvaag (59) Immobilien 123 Zug Knut Gregardsøn Heje (74) Handel 119 k. A. Alexandra Caroline Haudemann-Andersen (34) Finanzen/Immobilien (Erbin) 119 Freienbach SZ

Dagegen auf die Reichenliste geschafft haben es nebst Røkke auch Immo-Erbin Ninja Tollefsen (38), Unternehmer Stein Erik Hagen (68, nicht mit Torstein Hagen verwandt) mit Familie, Finanz- und Meerestechnik-Unternehmer Svein Støle (61), Alarmsystem-Unternehmer Jørgen Dahl (55), Private-Equity-Boss Christian Sinding (52) und Reeder Trond Klaveness (60). Diese waren schon im Vorjahr darauf zu finden. Interessantes Detail: Bei Røkke und Tollefsen liegen die Vermögens-Schätzungen von «Kapital» deutlich unter jenen der «Bilanz». Statt 3,3 Milliarden soll Røkke «nur» 2,9 Milliarden Franken besitzen, Tollefsen statt 2,3 Milliarden gar nur 1,3 Milliarden. Die Vermögen der anderen werden dafür leicht höher eingeschätzt.