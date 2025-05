Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Klingt abgedroschen, ist aber bei der Familie Ermotti durchaus angebracht. Sowohl Vater Sergio (65) als auch Sohn Edoardo (29) haben ihr Glück in der Finanzbranche gesucht – und gefunden. Und das haben die beiden nicht nur ihrem blendenden Aussehen zu verdanken, wobei das in der Welt der Schönen und Reichen sicher kein Hinderungsgrund beim Aufstieg ist.

Noch etwas haben Vater und Sohn gemeinsam: Sie stehen beide in den «Bilanz»-Listen der reichsten und erfolgreichsten Menschen in der Schweiz. Vater Sergio wird auf ein Vermögen von 175 Millionen Franken geschätzt, Sohn Edoardo ist neu in der Liste der 100 Erfolgreichsten unter 40 Jahren – mit einem geschätzten Vermögen von 5 bis 10 Millionen Franken.

Ermotti-Sohn setzt auf Junge

Doch während sich der Vater im Zenit seiner Karriere als UBS-Boss um die Superreichen des Planeten bemüht und früher im Investmentbanking das grosse Rad gedreht hat, setzt Sohn Edoardo dort an, wo Erfolg und Misserfolg nur durch einen schmalen Grat getrennt sind: bei der Finanzierung von Jungunternehmern und ihren Geschäftsideen, die im Idealfall das Zeug dazu haben, die Welt zu verändern – und den Gründern und Investoren im Erfolgsfall viele Millionen in die Kasse spülen.

Das Vehikel dazu: 14Peaks Capital mit Sitz in Zug und Niederlassungen im Miami Beach und Luxemburg, gegründet 2022 von Edoardo Ermotti. Das Rüstzeug dafür hat sich Ermotti am renommierten King's College mit einem Studium in Banken und Finanzen geholt.

Davor ging er am Institut Montana auf dem Zugerberg in die Schule. Dort, wo schon Leute wie Swatch-Boss Nick Hayek (70), der ehemalige US-Aussenminister John Kerry (81) oder Regisseur Marc Forster (55) die Schulbank gedrückt haben. Wenig überraschend spricht der Weltenbummler Ermotti Englisch und Italienisch fliessend, kann sich auch auf Spanisch ausdrücken, während Deutsch nicht zu seinen Stärken gehört.

30 Millionen eingesammelt

Erste berufliche Erfahrungen sammelte er als «Business Angel», also als Berater für Jungunternehmer und in einem Family Office, ehe er den Schritt zum selbständigen Unternehmer wagte. Der Name seiner Firma – 14Peaks Capital – spielt auf die 14 Achttausender der Erde an und zeigt, wo der Start-up-Förderer hin will: hoch hinaus.

Bislang mit beachtlichem Erfolg: Vor gut einem Jahr gelang es der Firma, 30 Millionen Dollar für einen ersten Förderfonds zu beschaffen, ein weiterer soll nächstes Jahr folgen. Die Firma investiert vor allem in Softwarelösungen für Firmen in den Bereichen Fintech und «Zukunft der Arbeit». Also etwa Programme, um Mitarbeitende fit für die künftigen Herausforderungen der Arbeitswelt zu machen.

Privat ist über Edoardo Ermotti wenig bekannt, das meiste stammt aus einem seiner seltenen Interviews, das er 2024 «20 Minuten» gegeben hat. Geboren ist er im Tessin, aufgewachsen unter anderem in New York und London. Wie sein Vater war er in jungen Jahren aktiver Fussballer, ist heute begeisterter Anhänger der AC Milan. Was zu Hause zu hitzigen Diskussionen führen kann, da sein älterer Bruder Matteo (31), der als DJ und Musikproduzent Erfolge feiert, glühender Fan des Stadtrivalen und Yann-Sommer-Clubs Inter ist.