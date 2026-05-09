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Zum dritten Mal
Lobalu gewinnt den Grand Prix von Bern

Dominic Lobalu triumphiert beim Grand Prix von Bern. Der 27-jährige Schweizer schafft die 10 Meilen in 46:58 Minuten. Bei den Frauen jubelt die Walliserin Oria Liaci.
Publiziert: 18:19 Uhr
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Aktualisiert: 18:32 Uhr
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Dominic Lobalu gewinnt den Grand Prix von Bern
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Dominic Lobalu (27) gewinnt den Grand Prix von Bern. Der 10'000-m-Europameister setzt sich über 10 Meilen (16'093 Meter) in 46:58 Minuten durch. Für den Schweizer ist es nach 2023 und 2024 bereits der dritte Sieg in Bern.

An den Streckenrekord von Geoffrey Kamworor, der das Rennen als Tageszweiter mit einem Rückstand von 1:45 Minuten beendet, kommt Lobalu jedoch nicht heran. Der Kenianer hatte bei seiner ersten Teilnahme 2019 die Bestzeit von 44:56 Minuten aufgestellt. Das Podest komplettiert am Samstag der Schweizer Dominik Rolli (+2:01 Minuten).

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Bei den Frauen gewinnt die Walliserin Oria Liaci (24) in 55:50 Minuten. Die Berglauf-WM-Bronzegewinnerin setzt sich vor der letztjährigen Siegerin Rebecca Chepkwemoi (+1:45 Minuten) durch. Dritte wird Céline Aebli (+2:17 Minuten).

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