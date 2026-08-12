Darum gehts
- Leichtathletik-EM in Birmingham startete am Montag, 10. August 2026
- 50 Goldmedaillen in sieben Tagen, Entscheidungen jeden Abend
- Schweiz wartet nach erstem Wettkampftag noch auf erste Medaille
Simon Ehammer holte am Dienstagabend im Weitsprung die erste EM-Medaille für die Schweiz. Sein Satz über 8,29 Meter brachte ihm den zweiten Platz ein und ist ein weiterer Höhepunkt in seiner so erfolgreichen Saison. Diese soll gefeiert werden, wie er im Blick-Interview erzählt: «Ich gehe jetzt direkt ins Pub». Während Ehammer eine Medaille um den Hals gehängt bekam, verpasste Ditaji Kambundji Edelmetall über 100 Meter Hürden denkbar knapp.
Doch bereits heute Abend bietet sich Jason Joseph ebenfalls über die Hürden die Chance auf die nächste Schweizer Medaille. An der EM in Birmingham werden während sieben Tagen 50 Goldmedaillen verteilt, wobei von Stabhochsprung über 3000 Meter Hindernis bis zu Hammerwerfen alles dabei ist. Dabei gibts an jedem Wettkampftag Medaillenentscheidungen.
Heutiges Programm (Mittwoch, 12. August 2026)
Morgensession
🇨🇭11.35 Uhr: 100 Meter Zehnkampf Vorläufe (Männer) mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann
11.40 Uhr: Diskuswerfen Qualifikation A (Frauen)
🇨🇭12.05 Uhr: 400 Meter Vorläufe (Frauen) mit Mélanie Roland
🇨🇭12.20 Uhr: Weitsprung Zehnkampf A+B (Männer) mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann
🇨🇭12.40 Uhr: 200 Meter Vorläufe (Frauen) mit Iris Caligiuri
13 Uhr: Diskuswerfen Qualifikation B (Frauen)
13.20 Uhr: 800 Meter Halbfinal (Männer)
🇨🇭13.40 Uhr: Kugelstossen Zehnkampf A+B (Männer) mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann
🇨🇭13.55 Uhr: 400 Meter Hürden Halbfinal (Männer) mit Dany Brand
Abendsession
🇨🇭20.05 Uhr: Hochsprung Zehnkampf A+B (Männer) mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann
🏅20.45 Uhr: Hammerwerfen Final (Frauen)
🇨🇭20.55 Uhr: 110 Meter Hürden Halbfinal (Männer) mit Jason Joseph
🇨🇭21.20 Uhr: 200 Meter Halbfinal (Frauen) mit Mujinga Kambundji, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet
21.40 Uhr: Dreisprung Qualifikation A+B (Männer)
🏅21.50 Uhr: 400 Meter Final (Männer)
🏅22.08 Uhr: 400 Meter Hürden Final (Frauen)
🇨🇭22.22 Uhr: 400 Meter Zehnkampf Vorläufe (Männer) mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann
🇨🇭🏅22.47 Uhr: 110 Meter Hürden Final (Männer) evtl. mit Jason Joseph
Donnerstag, 13. August 2026
Morgensession
11.33 Uhr: 110 Meter Hürden Zehnkampf Vorläufe (Männer)
11.55 Uhr: Hochsprung Qualifikation A+B (Frauen)
12.05 Uhr: 200 Meter Vorläufe (Männer)
12.20 Uhr: Diskuswerfen Zehnkampf Gruppe A (Männer)
12.30 Uhr: 3000 Meter Hindernis Vorläufe (Männer)
13.10 Uhr: 800 Meter Halbfinal (Frauen)
13.25 Uhr: Diskuswerfen Zehnkampf Gruppe B (Männer)
13.45 Uhr: 400 Meter Halbfinal (Frauen)
14 Uhr: Stabhochsprung Zehnkampf Gruppe A (Männer)
14.35 Uhr: Speerwerfen Qualifikation A (Männer)
14.45 Uhr: Stabhochsprung Zehnkampf Gruppe B (Männer)
15.55 Uhr: Speerwerfen Qualifikation B (Männer)
Abendsession
19.35 Uhr: Speerwerfen Zehnkampf Gruppe A (Männer)
20.35 Uhr: Speerwerfen Zehnkampf Gruppe B (Männer)
🏅20.40 Uhr: Dreisprung Final (Frauen)
🏅20.50 Uhr: Stabhochsprung Final (Frauen)
21.05 Uhr: 200 Meter Halbfinal (Männer)
🏅21.29 Uhr: 3000 Meter Hindernis Final (Frauen)
🏅21.45 Uhr: Diskuswerfen Final (Männer)
🏅22.10 Uhr: 1500 Meter Zehnkampf Final (Männer)
🏅22.28 Uhr: 800 Meter Final (Männer)
🏅22.50 Uhr: 200 Meter Final (Frauen)
Freitag, 14. August 2026
Morgensession
11.35 Uhr: 100 Meter Hürden Siebenkampf Vorläufe (Frauen)
11.40 Uhr: Speerwerfen Qualifikation A (Frauen)
11.50 Uhr: Stabhochsprung Qualifikation A+B (Männer)
12.05 Uhr: 4x400 Meter Staffel Vorläufe (Männer)
12.25 Uhr: Hochsprung Siebenkampf A+B (Frauen)
12.35 Uhr: 4x400 Meter Staffel Vorläufe (Frauen)
13 Uhr: Speerwerfen Qualifikation B (Frauen)
13.05 Uhr: 1500 Meter Vorläufe (Männer)
Abendsession
20.35 Uhr: Kugelstossen Siebenkampf A+B (Frauen)
🏅20.45 Uhr: 10'000 Meter Final (Frauen)
🏅21 Uhr: Hochsprung Final (Männer)
🏅21.30 Uhr: Diskuswerfen Final (Frauen)
🏅21.40 Uhr: 400 Meter Hürden Final (Männer)
21.55 Uhr: 200 Meter Siebenkampf Vorläufe (Frauen)
🏅22.25 Uhr: 200 Meter Final (Männer)
🏅22.46 Uhr: 800 Meter Final (Frauen)
Samstag, 15. August 2026
Morgensession
🏅8.30 Uhr: Halbmarathon Gehen Final (Männer)
🏅8.30 Uhr: Halbmarathon Gehen Final (Frauen)
🏅8.30 Uhr: Marathon Gehen Final (Männer)
🏅8.30 Uhr: Marathon Gehen Final (Frauen)
11.25 Uhr: Weitsprung Siebenkampf A+B (Frauen)
12.50 Uhr: Weitsprung Qualifikation A+B (Frauen)
12.55 Uhr: Speerwerfen Siebenkampf A+B (Frauen)
13.15 Uhr: 1500 Meter Vorläufe (Frauen)
13.40 Uhr: 4x100 Meter Staffel Vorläufe (Frauen)
14 Uhr: 4x100 Meter Staffel Vorläufe (Männer)
Abendsession
🏅20.45 Uhr: 800 Meter Siebenkampf Final (Frauen)
🏅21.01 Uhr: Speerwerfen Final (Männer)
🏅21.07 Uhr: Hochsprung Final (Frauen)
🏅21.10 Uhr: 400 Meter Final (Frauen)
🏅21.17 Uhr: Dreisprung Final (Männer)
🏅21.25 Uhr: 10'000 Meter Final (Männer)
🏅22.07 Uhr: 1500 Meter Final (Männer)
🏅22.33 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Männer)
🏅22.48 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Frauen)
Sonntag, 16. August 2026
Morgensession
🏅8.30 Uhr: Marathon Final (Frauen)
🏅9.10 Uhr: Marathon Final (Männer)
Abendsession
🏅20.30 Uhr: Stabhochsprung Final (Männer)
🏅20.55 Uhr: Speerwerfen Final (Frauen)
🏅21.05 Uhr: Weitsprung Final (Frauen)
🏅21.35 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Mixed)
🏅21.50 Uhr: 3000 Meter Hindernis Final (Männer)
🏅22.13 Uhr: 1500 Meter Final (Frauen)
🏅22.33 Uhr: 4x400 Meter Staffel Final (Frauen)
🏅22.48 Uhr: 4x400 Meter Staffel Final (Männer)