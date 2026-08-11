Ehammer erlöst die Schweiz – Dämpfer für Ditaji Kambundji

Marco Pescio Reporter Sport

Hier ist sie, die erste Schweizer Medaille an der EM in Birmingham! Nachdem am Montag Géraldine Di Tizio-Frey (Vierte über 100 m) und Dominic Lobalu (Siebter über 5000 m) ohne Edelmetall blieben, dürfen die mitgereisten Fans mit helvetischer Flagge endlich jubeln.

Simon Ehammer liefert auch an dieser EM ab. Im Weitsprung fliegt der Appenzeller mit seiner Marke von 8,29 m (hinter dem Griechen Miltiadis Tentoglou, 8,44 m) zu Silber – und krönt damit seine bislang beste Saison der Karriere. Zu Beginn des Jahres hatte er im Siebenkampf bereits den Hallen-Weltmeistertitel inklusive Weltrekord geholt, dann siegte er beim prestigeträchtigen Meeting in Götzis im Zehnkampf, auch hier mit verbesserter Schweizer Bestmarke. Und jetzt legt er also auf dem EM-Parkett nach.

Ditaji Kambundji verpasst Medaille hauchdünn

Für Ditaji Kambundji setzt es derweil nach dem sensationellen WM-Titel im Vorjahr einen Dämpfer ab. Die Bernerin läuft über 100 m Hürden auf den undankbaren vierten Rang. Die angestrebte Medaille verpasst sie hauchdünn um zwei Hundertstel.

Beim Sieg von Nadine Visser (Ned, 12,67 Sekunden) nimmt Kambundji (12,75) für einmal nur eine Nebenrolle ein. Allerdings hat sie auch eine EM-Vorbereitung hinter sich, die alles andere als wunschgemäss verlief. Kambundji hatte sich Ende Juni in Paris eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen.

800-m-Trumpf Audrey Werro ist derweil souverän in die Titelkämpfe gestartet, sie steht mit einer Zeit von 1:57,83 Minuten locker im Halbfinal vom Donnerstag. Gleichentags im Einsatz steht dann auch Stabhochspringerin Angelica Moser, die in der Quali ebenfalls die Pflicht erfüllt und so im Final um Edelmetall kämpfen darf.