400 Meter Frauen – Halbfinals

Marileidy Paulino (Dom. Rep), die in 49,58 Sekunden gewinnt, Salwa Eid Naser (Brunei), Nickisha Pryce (Jam) und Roxana Gomez (Kuba) stehen im Final. Es folgt der zweite Halbfinal-Lauf.

Dort setzt sich Henriette Jäger (No) in 49,64 vor Lieke Klaver (Hol), Aaliyah Butler (USA) und Martina Weil (Chil) durch.