DE
FR
Abonnieren
Yallo Placeholder Image

Ultimate Championship live
Die erste Entscheidung am Mega-Event ist gefallen

Von Freitag bis Sonntag findet in Budapest das erste Ultimate Championship statt. Auch acht Schweizerinnen und Schweizer sind im Rennen um die insgesamt 10 Millionen Dollar Preisgeld mit dabei. Das Highlight am Freitag sind die 110 Meter Hürden mit Jason Joseph.
Publiziert: 19:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport
19:08 Uhr

Der Zeitplan am Freitag

19.08 Uhr: 4 x 100 Meter Mixed-Staffel, Final – USA, Jamaika, Grossbritannien

19.13 Uhr: Hochsprung Frauen

19.19 Uhr: 400 Meter Männer, Halbfinals – im Final stehen: Collen Kebinatshipi (Bots), Christopher Bailey (USA), Rai Benjamin (USA), Jereem Richards (Trinidad und Tobago), Jacory Patterson (USA), Matthew Hudson-Smith (Eng), Lee Eppie (Bots) und Attila Molnar (Un)

19.23 Uhr: Hammerwurf Männer

19.38 Uhr: 400 Meter Frauen, Halbfinals – im Final stehen: Marileidy Paulino (Dom. Rep), Salwa Eid Naser (Brunei), Nickisha Pryce (Jam) und Roxana Gomez (Kuba), Henriette Jäger (No), Lieke Klaver (Hol), Aaliyah Butler (USA) und Martina Weil (Chil)

20.04 Uhr: 100 Meter Hürden Frauen, Halbfinals

20.08 Uhr: Speerwurf Männer

20.21 Uhr: 110 Meter Hürden Männer, Halbfinals (mit Jason Joseph)

20.36 Uhr: 5000 Meter Männer

20.53 Uhr: Weitsprung Frauen

20.57 Uhr: 800 Meter Frauen, Halbfinals (mit Audrey Werro, Veronica Vancardo und Valentina Rosamilia)

20.57 Uhr: 100 Meter Hürden Frauen, Final

21.49 Uhr: 110 Meter Hürden Männer, Final (evt. mit Jason Joseph)

vor 19 Minuten

400 Meter Frauen – Halbfinals

Marileidy Paulino (Dom. Rep), die in 49,58 Sekunden gewinnt, Salwa Eid Naser (Brunei), Nickisha Pryce (Jam) und Roxana Gomez (Kuba) stehen im Final. Es folgt der zweite Halbfinal-Lauf.

Dort setzt sich Henriette Jäger (No) in 49,64 vor Lieke Klaver (Hol), Aaliyah Butler (USA) und Martina Weil (Chil) durch.

vor 40 Minuten

400 Meter Männer – Halbfinals

Im ersten von zwei Halbfinals gewinnt Weltmeister Collen Kebinatshipi aus Botswana in 44,23 locker. Ebenfalls im Final stehen Christopher Bailey (USA), Rai Benjamin (USA) und Jereem Richards (Trinidad und Tobago).

Im zweiten Rennen siegt Jacory Patterson (USA) in 44,73 vor Matthew Hudson-Smith (Eng), Lee Eppie (Bots) und dem ungarischen Lokalmatador Attila Molnar.

vor 56 Minuten

Die erste Entscheidung

Die US-Mixed-Staffel gewinnt den Wettkampf über 4 x 100 Meter vor Jamaika und Grossbritannien. In 39,64 bleiben die USA (Anavia Battle, Kayla White, Ronnie Baker und Courtney Lindsey) nur zwei Hundertstelsekunden über dem Weltrekord von Jamaika aus dem Mai. Jamaika läuft 39,72, Grossbritannien 40,26. 

V.l.n.r: Die Sieger Anavia Battle, Kayla White, Ronnie Baker und Courtney Lindsey.
Foto: AFP
19:00 Uhr

Das Schweizer Freitags-Highlight

Aus Schweizer sicht ist das Rennen über 110 Meter Hürden der Männer der Höhepunkt am Freitagabend. Mit dabei ist Europameister Jason Joseph, der Ende August bei Weltklasse Zürich triumphierte. Die Halbfinals steigen um 20.21 Uhr, der Final folgt dann um 21.49 Uhr. 

Jason Joseph jubelte am 27. August im Letzigrund.
Foto: keystone-sda.ch
18:48 Uhr

Willkommen im Ticker

Am Freitagabend (19 Uhr) startet das neu geschaffene Ultimate Championship in Budapest. ​​Mit dabei im Kampf um die insgesamt 10 Millionen Dollar Preisgeld sind auch acht Schweizerinnen und Schweizer​​. Hier im Ticker bist du live mit dabei. 

Ende des Livetickers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen