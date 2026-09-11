Der Zeitplan am Freitag
19.08 Uhr: 4 x 100 Meter Mixed-Staffel, Final – USA, Jamaika, Grossbritannien
19.13 Uhr: Hochsprung Frauen
19.19 Uhr: 400 Meter Männer, Halbfinals – im Final stehen: Collen Kebinatshipi (Bots), Christopher Bailey (USA), Rai Benjamin (USA), Jereem Richards (Trinidad und Tobago), Jacory Patterson (USA), Matthew Hudson-Smith (Eng), Lee Eppie (Bots) und Attila Molnar (Un)
19.23 Uhr: Hammerwurf Männer
19.38 Uhr: 400 Meter Frauen, Halbfinals – im Final stehen: Marileidy Paulino (Dom. Rep), Salwa Eid Naser (Brunei), Nickisha Pryce (Jam) und Roxana Gomez (Kuba), Henriette Jäger (No), Lieke Klaver (Hol), Aaliyah Butler (USA) und Martina Weil (Chil)
20.04 Uhr: 100 Meter Hürden Frauen, Halbfinals
20.08 Uhr: Speerwurf Männer
20.21 Uhr: 110 Meter Hürden Männer, Halbfinals (mit Jason Joseph)
20.36 Uhr: 5000 Meter Männer
20.53 Uhr: Weitsprung Frauen
20.57 Uhr: 800 Meter Frauen, Halbfinals (mit Audrey Werro, Veronica Vancardo und Valentina Rosamilia)
20.57 Uhr: 100 Meter Hürden Frauen, Final
21.49 Uhr: 110 Meter Hürden Männer, Final (evt. mit Jason Joseph)
400 Meter Frauen – Halbfinals
Marileidy Paulino (Dom. Rep), die in 49,58 Sekunden gewinnt, Salwa Eid Naser (Brunei), Nickisha Pryce (Jam) und Roxana Gomez (Kuba) stehen im Final. Es folgt der zweite Halbfinal-Lauf.
Dort setzt sich Henriette Jäger (No) in 49,64 vor Lieke Klaver (Hol), Aaliyah Butler (USA) und Martina Weil (Chil) durch.
400 Meter Männer – Halbfinals
Im ersten von zwei Halbfinals gewinnt Weltmeister Collen Kebinatshipi aus Botswana in 44,23 locker. Ebenfalls im Final stehen Christopher Bailey (USA), Rai Benjamin (USA) und Jereem Richards (Trinidad und Tobago).
Im zweiten Rennen siegt Jacory Patterson (USA) in 44,73 vor Matthew Hudson-Smith (Eng), Lee Eppie (Bots) und dem ungarischen Lokalmatador Attila Molnar.
Die erste Entscheidung
Die US-Mixed-Staffel gewinnt den Wettkampf über 4 x 100 Meter vor Jamaika und Grossbritannien. In 39,64 bleiben die USA (Anavia Battle, Kayla White, Ronnie Baker und Courtney Lindsey) nur zwei Hundertstelsekunden über dem Weltrekord von Jamaika aus dem Mai. Jamaika läuft 39,72, Grossbritannien 40,26.
Das Schweizer Freitags-Highlight
Aus Schweizer sicht ist das Rennen über 110 Meter Hürden der Männer der Höhepunkt am Freitagabend. Mit dabei ist Europameister Jason Joseph, der Ende August bei Weltklasse Zürich triumphierte. Die Halbfinals steigen um 20.21 Uhr, der Final folgt dann um 21.49 Uhr.
Willkommen im Ticker
Am Freitagabend (19 Uhr) startet das neu geschaffene Ultimate Championship in Budapest. Mit dabei im Kampf um die insgesamt 10 Millionen Dollar Preisgeld sind auch acht Schweizerinnen und Schweizer. Hier im Ticker bist du live mit dabei.