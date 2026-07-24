Der Zürcher Letzigrund verkommt dieses Wochenende zum Leichtathletik-Hotspot der Schweiz. An den nationalen Meisterschaften werden in 19 Disziplinen neue Champions gesucht, wobei gleich mehrere der ganz grossen Namen am Start stehen.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

In Zürich treffen sich dieses Wochenende die besten Athletinnen und Athleten des Landes für das nationale Leichtathletik-Highlight des Jahres. An den Schweizermeisterschaften 2026 stehen Entscheidungen in 19 Disziplinen an, die die komplette Palette der Leichtathletik umfassen. Vom Hürdenlauf über Weitsprung bis zum Speerwurf ist alles mit dabei. Austragungsort ist das Stadion Letzigrund, nur die Hammerwurf-Wettbewerbe finden im Sihlhölzli statt.

Samstag, 25. Juli 2026

12.45 Uhr: 1500 Meter Vorlauf (Frauen)

12.50 Uhr: Weitsprung (Frauen)

13.10 Uhr: 1500 Meter Vorlauf (Männer)

13.15 Uhr: Speerwurf (Frauen)

13.30 Uhr: Hochsprung (Männer)

13.35 Uhr: 400 Meter Vorlauf (Frauen)

14.00 Uhr: 400 Meter Vorlauf (Männer)

14.20 Uhr: Stabhochsprung (Männer)

14.25 Uhr: 100 Meter Vorlauf (Frauen)

14.30 Uhr: Hammerwurf (Männer - Sihlhölzli)

15.00 Uhr: 100 Meter Vorlauf (Männer)

15.35 Uhr: Weitsprung (Männer)

15.40 Uhr: 800 Meter Vorlauf (Frauen)

16.00 Uhr: Hammerwurf (Frauen - Sihlhölzli)

16.05 Uhr: 800 Meter Vorlauf (Männer)

16.35 Uhr: 100 Meter Halbfinal (Frauen)

16.50 Uhr: 100 Meter Halbfinal (Männer)

16.50 Uhr: Hochsprung (Frauen)

17.10 Uhr: 400 Meter Hürden Vorlauf (Frauen)

17.15 Uhr: Speerwurf (Männer)

17.30 Uhr: 400 Meter Hürden Vorlauf (Männer)

🥇17.55 Uhr: 5000 Meter Final (Frauen)

🥇18.20 Uhr: 100 Meter Final (Frauen)

🥇18.30 Uhr: 100 Meter Final (Männer)

🥇18.40 Uhr: 5000 Meter Final (Männer)



Sonntag, 26. Juli 2026

11.40 Uhr: 200 Meter Vorlauf (Frauen)

11.45 Uhr: Dreisprung (Frauen)

11.50 Uhr: Diskuswurf (Männer)

12.05 Uhr: 200 Meter Vorlauf (Männer)

12.25 Uhr: Kugelstossen (Frauen)

12.30 Uhr: 100 Meter Hürden Vorlauf (Frauen)

13.00 Uhr: Stabhochsprung (Frauen)

13.05 Uhr: 110 Meter Hürden Vorlauf (Männer)

🥇13.30 Uhr: 400 Meter Final (Frauen)

🥇13.35 Uhr: 400 Meter Final (Männer)

🥇13.45 Uhr: 1500 Meter Final (Frauen)

13.45 Uhr: Dreisprung (Männer)

🥇13.55 Uhr: 1500 Meter Final (Männer)

14.10 Uhr: 100 Meter Hürden Halbfinal (Frauen)

14.25 Uhr: Diskuswurf (Frauen)

14.30 Uhr: 110 Meter Hürden Halbfinal (Männer)

14.45 Uhr: Kugelstossen (Männer)

🥇14.50 Uhr: 200 Meter Final (Frauen)

🥇14.55 Uhr: 200 Meter Final (Männer)

🥇15.05 Uhr: 400 Meter Hürden Final (Frauen)

🥇15.10 Uhr: 400 Meter Hürden Final (Männer)

🥇15.20 Uhr: 800 Meter Final (Frauen)

🥇15.30 Uhr: 800 Meter Final (Männer)

🥇15.45 Uhr: 100 Meter Hürden Final (Frauen)

🥇15.55 Uhr: 110 Meter Hürden Final (Männer)

Grosse Namen lassen sich SM 2026 nicht entgehen

Bis zur EM dauerts nur noch zwei Wochen. Die Schweizermeisterschaften eignen sich also bestens als Vorbereitungsturnier und so erstaunt es auch nicht, dass die Schweizer Elite am Event teilnimmt.

Am Samstag richtet sich die Aufmerksamkeit besonders auf die 100-Meter-Sprints der Frauen. Der Grund dafür trägt den Namen Mujinga Kambundji. Die 34-Jährige hat nach ihrer Schwangerschaft erst wenige Wettkämpfe in den Beinen und trifft etwa mit Salomé Kora oder Ajla Del Ponte auf richtig starke Konkurrenz.

Einen Tag später jagt Audrey Werro über 800 Meter ihren nächsten Schweizermeistertitel. Beim Diamond League Meeting in Paris Ende Juni lief sie mit fabelhaften 1:53:80 Minuten schon einmal Schweizer Rekord. Logisch, geht sie als grosse Favoritin ins Rennen. Mit dieser Rolle kennt sich auch Angelica Moser bestens aus. Bereits jetzt neunfache Schweizer Freiluft-Meisterin, könnte sie dieses Jahr das Stängeli vollmachen.

Über die Hürden fliegt wohl auch dieses Mal niemand schneller als Jason Joseph. Seit 2018 jedes Jahr Schweizermeister, geht er als haushoher Favorit ins Rennen. Auf das Event verzichten muss hingegen Simon Ehammer. Eine Oberschenkelverletzung setzt ihn ausser Gefecht, eine Teilnahme wäre ein zu grosses Risiko mit Blick auf die EM vom 10.–16. August in Birmingham.