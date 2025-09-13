In Tokio kämpfen vom 13.–21. September über 2000 Athletinnen und Athleten um WM-Medaillen. Welche Nation im Ländervergleich wo steht, erfährst du hier im Medaillenspiegel.

1/4 Wie viele Medaillen holt die Schweiz in Tokio? Ditaji Kambundji ist unsere Hürden-Hoffnung. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

In der ersten Morgen-Session der WM in Tokio (Jp) wurde bei den Männern und den Frauen je ein Medaillensatz vergeben. Über 35 Kilometer Gehen jubelt bei den Männern ein Kanadier und bei den Frauen eine Spanierin. Folgende Medaillenentscheidungen stehen am Samstag noch an:

14.10 Uhr: Kugelstossen WM

14.30 Uhr: 10'000 m Frauen

15.20 Uhr: 4x400 m Staffel Mixed

Alles zu Resultaten und News rund um die WM gibts hier.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Insgesamt werden an neun Wettkampftagen Medaillen vergeben. Die Schweiz hat in ihrer Leichtathletik-Geschichte bis vor dem Event in Japan an Freiluft-Weltmeisterschaften neunmal Edelmetall gewonnen (4x Gold, 5x Bronze).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im diesjährigen Aufgebot kennt einzig Simon Ehammer das Gefühl, an einer WM auf dem Podest zu stehen. 2022 in Eugene holte er Bronze im Weitsprung. Auch dieses Jahr geht er nebst dem Zehnkampf in seiner Paradedisziplin an den Start.