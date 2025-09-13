DE
FR
Abonnieren

Medaillenspiegel Leichtathletik-WM 2025
Zwei Nationen teilen sich die Führung

In Tokio kämpfen vom 13.–21. September über 2000 Athletinnen und Athleten um WM-Medaillen. Welche Nation im Ländervergleich wo steht, erfährst du hier im Medaillenspiegel.
Publiziert: vor 7 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Wie viele Medaillen holt die Schweiz in Tokio? Ditaji Kambundji ist unsere Hürden-Hoffnung.
Foto: Claudio Thoma/freshfocus
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

In der ersten Morgen-Session der WM in Tokio (Jp) wurde bei den Männern und den Frauen je ein Medaillensatz vergeben. Über 35 Kilometer Gehen jubelt bei den Männern ein Kanadier und bei den Frauen eine Spanierin. Folgende Medaillenentscheidungen stehen am Samstag noch an:

  • 14.10 Uhr: Kugelstossen WM
  • 14.30 Uhr: 10'000 m Frauen
  • 15.20 Uhr: 4x400 m Staffel Mixed

Alles zu Resultaten und News rund um die WM gibts hier.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Insgesamt werden an neun Wettkampftagen Medaillen vergeben. Die Schweiz hat in ihrer Leichtathletik-Geschichte bis vor dem Event in Japan an Freiluft-Weltmeisterschaften neunmal Edelmetall gewonnen (4x Gold, 5x Bronze).

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Im diesjährigen Aufgebot kennt einzig Simon Ehammer das Gefühl, an einer WM auf dem Podest zu stehen. 2022 in Eugene holte er Bronze im Weitsprung. Auch dieses Jahr geht er nebst dem Zehnkampf in seiner Paradedisziplin an den Start.

Mehr zur Leichtathletik-WM 2025
Wie die Schweizer Chancen stehen, wie viel Preisgeld es gibt
Mit Video
Leichtathletik-WM in Japan
Wie die Schweizer Chancen stehen, wie viel Preisgeld es gibt
Ditaji Kambundji ist heiss auf WM – und Schwester Mujinga begeistert
Mit Video
«Es fägt richtig»
Ditaji Kambundji ist heiss auf WM – und Schwester Mujinga begeistert
Vizeweltmeisterin kurz vor Leichtathletik-WM suspendiert
Doping-Probe verweigert
Vizeweltmeisterin kurz vor Leichtathletik-WM suspendiert
Lobalu hofft auf bessere Schweiz- als Sushi-Premiere
Mit Video
WM-Hoffnungsträger für Tokio
Lobalu hofft auf bessere Schweiz- als Sushi-Premiere
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen