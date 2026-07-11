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Erster Wettkampf als Mami
Kambundji lässt beim Comeback vor der EM aufhorchen

Mujinga Kambundji hat in Bulle einen ersten Testwettkampf nach ihrer Schwangerschaftspause absolviert. Rechtzeitig vor dem Saisonhighlight im August meldet sich die Berner Sprint-Königin zurück.
Publiziert: 16:00 Uhr
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Aktualisiert: vor 54 Minuten
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Mujinga Kambundjis Zeit im B-Final in Bulle beträgt 11,33 Sekunden. (Archiv)
Foto: keystone-sda.ch
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Marco PescioReporter Sport

Mujinga Kambundji hat heute Samstag in Bulle einen Testwettkampf über 100 m absolviert. Siebeneinhalb Monate nach der Geburt ihres Sohnes Léon und 14 Monate nach ihrem letzten 100-m-Rennen in Doha (11,49/+2,0 m/s) sprintete die letztjährige Hallen-Weltmeisterin im Vorlauf 11,42 Sekunden (+2,2 m/s), ehe sie sich im B-Final schon auf starke 11,33 Sekunden (+1,6 m/s) steigerte.

Mujinga Kambundji zog ein äusserst positives erstes Fazit: «Keine acht Monate seit der Geburt hätte ich wirklich nicht mit einer solchen Zeit gerechnet. Ich freue mich riesig, wieder auf der Bahn zu stehen und zu sehen, dass der Formaufbau Richtung EM stimmt.»

Nach einem weiteren Testwettkampf über 200 m wird die Europameisterin in den kommenden Tagen ihre nächsten Starts auf der «Road to Birmingham» bekanntgeben.

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