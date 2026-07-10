Lobalu triumphiert in Monaco – Ehammer muss abbrechen

Gemischte Schweizer Leichtathletik-Gefühle in Monaco: Simon Ehammer (26) muss seinen Weitsprung-Wettkampf nach dem dritten Versuch abbrechen. «Ich hatte eigentlich einen guten Sprung», sagt er zu SRF. «Bei der Landung hat dann der Oberschenkel zugemacht. Das ist speziell, weil es normalerweise beim Anlauf passiert.»

Der Appenzeller will einen Monat vor der EM in Birmingham kein Risiko eingehen. Insbesondere, weil er mit seiner Weite von 8,32 m und Platz fünf nach einer längeren Wettkampf-Pause zufrieden ist. «Es ist ein super Resultat. Darauf können wir aufbauen. Es würde mich überraschen, wenn es eine schlimme Verletzung wäre.»

Fürs Schweizer Glanzlicht sorgt Dominic Lobalu (27). Der Europameister über 10'000 m triumphiert über 5000 m. Die Zeit von 12:52,54 Minuten bedeutet Saisonbestleistung. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Rennen», sagt Lobalu. «Ich habe in St. Moritz gut trainiert. Kopf und Beine waren noch frisch, um am Ende den entscheidenden Kick zu geben.»

Einen Podestplatz gibts auch für Angelica Moser (28) im Stabhochsprung. Sie überspringt 4,62 m und wird damit Dritte. Nach dem Sturz-Schock von Paris vor zwei Wochen war es vor allem mental ein schwieriger Wettkampf, wie Moser gegenüber SRF sagt: «Der Fuss hat gut mitgemacht. Aber vor dem Wechsel auf den härteren Stab hatte ich etwas Angst. Es war wichtig, das Vertrauen etwas zurückzugewinnen.»