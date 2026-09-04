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Brüssel-Start abgesagt
Hodgkinson lässt EM-Revanche mit Werro erneut platzen

Die Leichtathletik-Fans müssen erneut auf das Duell Audrey Werro gegen Keely Hodgkinson verzichten. Die Britin verzichtet auf einen Start beim Diamond-League-Meeting in Brüssel.
Publiziert: 08:20 Uhr
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Keely Hodgkinson hat seit der EM kein Rennen mehr bestritten.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Keely Hodgkinson startet nicht in Brüssel
  • Sie ist noch nicht wieder fit für einen Start über 800 m
  • Damit platzt die EM-Revanche mit Audrey Werro erneut
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Bei Weltklasse Zürich ist die EM-Revanche geplatzt, nun kommt es auch am Samstag (21.39 Uhr) beim Final der Diamond League in Brüssel (Bel) nicht dazu. Olympiasiegerin Keely Hodgkinson (24) hat ihre Teilnahme über die 800 Meter erneut abgesagt. Damit trifft Europameisterin Audrey Werro (22) wieder nicht auf ihre ärgste Konkurrentin.

«Leider ist mein Körper nach den Europameisterschaften noch nicht ganz bereit, wieder Rennen zu bestreiten», lässt Hodgkinson mitteilen. Sie hat seit dem Rennen an den Europameisterschaften Mitte August keinen Wettkampf mehr bestritten, weil sie mit einer leichten Oberschenkelverletzung zu kämpfen hat.

Deswegen ist auch fraglich, ob Hodgkinson in dieser Saison überhaupt noch einmal antreten kann. Mitte September stehen die neuen Ultimate Championships in Budapest (Ungarn) auf dem Programm. Dort duellieren sich nicht nur die Besten der Welt, es geht auch um ein sattes Preisgeld von rund 120'000 Franken für die Sieger.

Fokus auf nächstes Rennen

Ganz abgeschrieben hat Hodgkinson den dortigen Start noch nicht. «Wir haben die Entscheidung getroffen, dieses Rennen auszulassen und uns auf das nächste vorzubereiten», sagt sie über die Brüssel-Absage.

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Hodgkinson ist vor allem in ihrer Heimat England ein Superstar. Neben Olympiagold 2024 hat sie auch zweimal EM-Gold (2022 und 2024) gewonnen und ist in diesem Jahr Hallen-Weltmeisterin geworden. An der EM vor wenigen Wochen verpasste sie den Titel-Hattrick. Hinter einer überragenden Werro ist sie Zweite geworden. Auf ein erneutes Duell mit der Schweizerin, die in Brüssel einen weiteren Anlauf nimmt, den Weltrekord zu knacken, müssen die Fans nun weiter warten.

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