Darum gehts
- Leichtathletik-EM in Birmingham mit 23 Disziplinen
- 50 Goldmedaillen in sieben Tagen, Entscheidungen jeden Abend
- Schweiz steht bei drei Medaillen (2x Gold, 1x Silber)
Seit Simon Ehammer am Dienstagabend Silber im Weitsprung holte, folgten dank Jason Joseph und Angelica Moser zwei Gold-Medaillen in zwei Tagen. Und noch ist das Schweizer Potenzial an dieser EM nicht ausgeschöpft. Am Freitag soll Audrey Werro, die nach einer Schrecksekunde im 800-Meter-Halbfinal doch noch im Final steht, nachlegen.
Heutiges Programm (Freitag, 14. August 2026)
Morgensession
🇨🇭11.35 Uhr: 100 Meter Hürden Siebenkampf Vorläufe (Frauen) mit Annik Kälin
🇨🇭11.40 Uhr: Speerwerfen Qualifikation A (Frauen) mit Leonie Hügli, Sabrina Boss
🇨🇭11.50 Uhr: Stabhochsprung Qualifikation A+B (Männer) mit Justin Fournier
🇨🇭12.05 Uhr: 4x400 Meter Staffel Vorläufe (Männer) mit Dany Brand, Ricky Petrucciani, Haydn Brotschi, Lionel Spitz
🇨🇭12.25 Uhr: Hochsprung Siebenkampf A+B (Frauen) mit Annik Kälin
🇨🇭12.35 Uhr: 4x400 Meter Staffel Vorläufe (Frauen) mit Mélanie Roland, Iris Caligiuri, Lena Wernli, Annina Fahr
13 Uhr: Speerwerfen Qualifikation B (Frauen)
13.05 Uhr: 1500 Meter Vorläufe (Männer)
Abendsession
🇨🇭20.35 Uhr: Kugelstossen Siebenkampf A+B (Frauen) mit Annik Kälin
🏅20.45 Uhr: 10'000 Meter Final (Frauen)
🏅21 Uhr: Hochsprung Final (Männer)
🏅21.30 Uhr: Diskuswerfen Final (Frauen)
🏅21.40 Uhr: 400 Meter Hürden Final (Männer)
🇨🇭21.55 Uhr: 200 Meter Siebenkampf Vorläufe (Frauen) mit Annik Kälin
🇨🇭🏅22.25 Uhr: 200 Meter Final (Männer) mit Timothé Mumenthaler, William Reais
🇨🇭🏅22.46 Uhr: 800 Meter Final (Frauen) mit Audrey Werro, Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo
Samstag, 15. August 2026
Morgensession
🏅8.30 Uhr: Halbmarathon Gehen Final (Männer)
🏅8.30 Uhr: Halbmarathon Gehen Final (Frauen)
🏅8.30 Uhr: Marathon Gehen Final (Männer)
🏅8.30 Uhr: Marathon Gehen Final (Frauen)
11.25 Uhr: Weitsprung Siebenkampf A+B (Frauen)
12.50 Uhr: Weitsprung Qualifikation A+B (Frauen)
12.55 Uhr: Speerwerfen Siebenkampf A+B (Frauen)
13.15 Uhr: 1500 Meter Vorläufe (Frauen)
13.40 Uhr: 4x100 Meter Staffel Vorläufe (Frauen)
14 Uhr: 4x100 Meter Staffel Vorläufe (Männer)
Abendsession
🏅20.45 Uhr: 800 Meter Siebenkampf Final (Frauen)
🏅21.01 Uhr: Speerwerfen Final (Männer)
🏅21.07 Uhr: Hochsprung Final (Frauen)
🏅21.10 Uhr: 400 Meter Final (Frauen)
🏅21.17 Uhr: Dreisprung Final (Männer)
🏅21.25 Uhr: 10'000 Meter Final (Männer)
🏅22.07 Uhr: 1500 Meter Final (Männer)
🏅22.33 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Männer)
🏅22.48 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Frauen)
Sonntag, 16. August 2026
Morgensession
🏅8.30 Uhr: Marathon Final (Frauen)
🏅9.10 Uhr: Marathon Final (Männer)
Abendsession
🏅20.30 Uhr: Stabhochsprung Final (Männer)
🏅20.55 Uhr: Speerwerfen Final (Frauen)
🏅21.05 Uhr: Weitsprung Final (Frauen)
🏅21.35 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Mixed)
🏅21.50 Uhr: 3000 Meter Hindernis Final (Männer)
🏅22.13 Uhr: 1500 Meter Final (Frauen)
🏅22.33 Uhr: 4x400 Meter Staffel Final (Frauen)
🏅22.48 Uhr: 4x400 Meter Staffel Final (Männer)