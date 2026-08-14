Die Schweiz sammelt weiter Medaillen und steht vor den Wettkämpfen vom Freitag bei zweimal Gold und einmal Silber. Am Abend peilt Audrey Werro das nächste Edelmetall an. Hier gehts zum Programm.

Der Zeitplan zur Leichtathletik-EM 2026 mit allen Wettkämpfen

Der Zeitplan zur Leichtathletik-EM 2026 mit allen Wettkämpfen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leichtathletik-EM in Birmingham mit 23 Disziplinen

50 Goldmedaillen in sieben Tagen, Entscheidungen jeden Abend

Schweiz steht bei drei Medaillen (2x Gold, 1x Silber)

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Seit Simon Ehammer am Dienstagabend Silber im Weitsprung holte, folgten dank Jason Joseph und Angelica Moser zwei Gold-Medaillen in zwei Tagen. Und noch ist das Schweizer Potenzial an dieser EM nicht ausgeschöpft. Am Freitag soll Audrey Werro, die nach einer Schrecksekunde im 800-Meter-Halbfinal doch noch im Final steht, nachlegen.

Heutiges Programm ( Freitag, 14. August 2026)

Morgensession

🇨🇭11.35 Uhr: 100 Meter Hürden Siebenkampf Vorläufe (Frauen) mit Annik Kälin

🇨🇭11.40 Uhr: Speerwerfen Qualifikation A (Frauen) mit Leonie Hügli, Sabrina Boss

🇨🇭11.50 Uhr: Stabhochsprung Qualifikation A+B (Männer) mit Justin Fournier

🇨🇭12.05 Uhr: 4x400 Meter Staffel Vorläufe (Männer) mit Dany Brand, Ricky Petrucciani, Haydn Brotschi, Lionel Spitz

🇨🇭12.25 Uhr: Hochsprung Siebenkampf A+B (Frauen) mit Annik Kälin

🇨🇭12.35 Uhr: 4x400 Meter Staffel Vorläufe (Frauen) mit Mélanie Roland, Iris Caligiuri, Lena Wernli, Annina Fahr

13 Uhr: Speerwerfen Qualifikation B (Frauen)

13.05 Uhr: 1500 Meter Vorläufe (Männer)

Abendsession

🇨🇭20.35 Uhr: Kugelstossen Siebenkampf A+B (Frauen) mit Annik Kälin

🏅20.45 Uhr: 10'000 Meter Final (Frauen)

🏅21 Uhr: Hochsprung Final (Männer)

🏅21.30 Uhr: Diskuswerfen Final (Frauen)

🏅21.40 Uhr: 400 Meter Hürden Final (Männer)

🇨🇭21.55 Uhr: 200 Meter Siebenkampf Vorläufe (Frauen) mit Annik Kälin

🇨🇭🏅22.25 Uhr: 200 Meter Final (Männer) mit Timothé Mumenthaler, William Reais

🇨🇭🏅22.46 Uhr: 800 Meter Final (Frauen) mit Audrey Werro, Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo

Samstag, 15. August 2026

Morgensession

🏅8.30 Uhr: Halbmarathon Gehen Final (Männer)

🏅8.30 Uhr: Halbmarathon Gehen Final (Frauen)

🏅8.30 Uhr: Marathon Gehen Final (Männer)

🏅8.30 Uhr: Marathon Gehen Final (Frauen)

11.25 Uhr: Weitsprung Siebenkampf A+B (Frauen)

12.50 Uhr: Weitsprung Qualifikation A+B (Frauen)

12.55 Uhr: Speerwerfen Siebenkampf A+B (Frauen)

13.15 Uhr: 1500 Meter Vorläufe (Frauen)

13.40 Uhr: 4x100 Meter Staffel Vorläufe (Frauen)

14 Uhr: 4x100 Meter Staffel Vorläufe (Männer)

Abendsession

🏅20.45 Uhr: 800 Meter Siebenkampf Final (Frauen)

🏅21.01 Uhr: Speerwerfen Final (Männer)

🏅21.07 Uhr: Hochsprung Final (Frauen)

🏅21.10 Uhr: 400 Meter Final (Frauen)

🏅21.17 Uhr: Dreisprung Final (Männer)

🏅21.25 Uhr: 10'000 Meter Final (Männer)

🏅22.07 Uhr: 1500 Meter Final (Männer)

🏅22.33 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Männer)

🏅22.48 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Frauen)

Sonntag, 16. August 2026

Morgensession

🏅8.30 Uhr: Marathon Final (Frauen)

🏅9.10 Uhr: Marathon Final (Männer)

Abendsession

🏅20.30 Uhr: Stabhochsprung Final (Männer)

🏅20.55 Uhr: Speerwerfen Final (Frauen)

🏅21.05 Uhr: Weitsprung Final (Frauen)

🏅21.35 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Mixed)

🏅21.50 Uhr: 3000 Meter Hindernis Final (Männer)

🏅22.13 Uhr: 1500 Meter Final (Frauen)

🏅22.33 Uhr: 4x400 Meter Staffel Final (Frauen)

🏅22.48 Uhr: 4x400 Meter Staffel Final (Männer)