Das Programm der fünften Morgensession
Herzlich willkommen zum fünften Tag der Leichtathletik-EM in Birmingham. Bevor es am Abend zum ganz grossen Showdown über die 800 Meter der Frauen mit Gold-Favoritin Audrey Werro kommt, steht erstmals die Morgensession an. Aus Schweizer Sicht richtet sich der Fokus besonders auf Annik Kälin, die in ihren Siebenkampf startet. Das Programm vom Freitagmorgen im Überblick:
11.35 Uhr: Siebenkampf Frauen, 100 Meter Hürden (mit Annik Kälin)
11.40 Uhr: Speerwerfen Frauen, Qualifikation A (mit Leonie Hügli)
11.50 Uhr: Stabhochsprung Männer, Qualifikation A+B (mit Justin Fournier)
12.05 Uhr: 4x400 Meter Staffel Männer, Vorläufe (Schweiz mit Dany Brand, Ricky Petrucciani, Haydn Brotschi, Lionel Spitz)
12.25 Uhr: Siebenkampf Frauen, Hochsprung A+B (mit Annik Kälin)
12.35 Uhr: 4x400 Meter Staffel Frauen, Vorläufe (Schweiz mit Mélanie Roland, Yasmin Giger, Lena Wernli, Annina Fahr)
13 Uhr: Speerwerfen Frauen, Qualifikation B (mit Sabrina Boss)
13.05 Uhr: 1500 Meter Männer, Vorläufe
Kälin bleibt bei 1,74 Meter hängen
Nachdem sie zuvor ohne Fehlversuch geblieben ist, schafft Annik Kälin die Höhe von 1,74 Metern in drei Anläufen nicht. Damit scheidet sie aus – am Ende stehen dennoch ordentliche 1,71 Meter im Resultatbuch. Eine leise Enttäuschung gibt es dagegen für eine der grossen Konkurrentinnen von Kälin: Für die Holländerin Sofie Dokter ist auf 1,74 Metern Endstation. Damit verbleibt sie in der Gesamtabrechnung nach einer ihrer Paradedisziplinen hinter Kälin.
Fournier scheidet aus
Ebenfalls beendet ist die EM für Stabhochspringer Justin Fournier. Der Schweizer reisst die Höhe von 5,60 Meter dreimal und scheidet damit mit einer übersprungenen Höhe von 5,45 m aus.
Boss verpasst Speer-Final
Sabrina Boss kann sich im dritten Versuch nicht verbessern. Damit schliesst sie den Speer-Wettkampf mit geworfenen 55,22 Metern ab. Im Gegensatz zu Hügli verpasst sie somit die Finalqualifikation.
Boss kämpft im Speerwerfen um Finaleinzug
Während sich Leonie Hügli mit ihrem Schweizer Rekord bereits für den Speer-Final qualifiziert hat, kämpft Sabrina Boss nun um das Finalticket. Im zweiten Versuch kann sich die Schweizerin von 51,59 auf 55,22 Meter steigern. Ein versucht bleib Boss noch.
Kälin im Hochsprung weiterhin makellos
Annik Kälin kommt auch über die vierte Höhe von 1,71 Meter im ersten Versuch locker rüber. Die Bündnerin scheint in bestechender Verfassung zu sein.
Stabhochspringer Fournier im dritten Versuch über die 5,45 Meter
Derweil zieht Justin Fournier den Kopf vorerst aus der Schlinge: Im dritten Versuch kommt er über die Höhe von 5,45 Meter und bleibt somit im Stab-Wettkampf drin.
Kälin ist im Hochsprung-Wettkampf gestartet
Nach ihrem Bombenlauf über die 100 Meter Hürden ist Annik Kälin nun im Hochsprung am Werk. Bislang läuft es wie geschmiert für die Schweizerin: Die Höhen von 1,62 Meter, 1,65 m und 1,68 Meter schafft sie im ersten Versuch.
4x400 Meter Staffel, Schweizerinnen verpassen trotz Saisonbestleistung Finaleinzug
Mélanie Roland, Yasmin Giger, Lena Wernli und Annina Fahr laufen in ihrem Vorlauf mit 3:30,12 Minuten zwar eine Saisonbestleistung, können sich aber nicht für den Final über die 4x400 Meter qualifizieren.
Hügli mit neuem Landesrekord im Speer
Bei den Frauen hat die Qualifikation im Speerwerfen begonnen. Mit von der Partie ist die Schweizerin Leonie Hügli. Und diese zeigt eine absolute Top-Leistung an diesem Freitagmorgen. Im dritten Versuch steigert sie sich auf sensationelle 62,33 Meter. Was dies bedeutet? Die Finalqualifikation und ein neuer Landesrekord!
Die Schweizer 4x400 Meter Staffel der Männer ist für den Final qualifiziert
Das Quartett um Dany Brand, Ricky Petrucciani, Haydn Brotschi, Lionel Spitz hat den Finaleinzug geschafft. Und es ist denkbar knapp: Aufgrund von zwei Hundertstel wird die die Schweizer 4x400 Meter Staffel am Sonntagabend starten dürfen. So laufen die Polen im zweiten Vorlauf mit einer Zeit von 3:01,33 Minuten als Vierte über die Ziellinie.