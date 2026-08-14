Das Programm der fünften Morgensession

Herzlich willkommen zum fünften Tag der Leichtathletik-EM in Birmingham. Bevor es am Abend zum ganz grossen Showdown über die 800 Meter der Frauen mit Gold-Favoritin Audrey Werro kommt, steht erstmals die Morgensession an. Aus Schweizer Sicht richtet sich der Fokus besonders auf Annik Kälin, die in ihren Siebenkampf startet. Das Programm vom Freitagmorgen im Überblick:

11.35 Uhr: Siebenkampf Frauen, 100 Meter Hürden (mit Annik Kälin)

11.40 Uhr: Speerwerfen Frauen, Qualifikation A (mit Leonie Hügli)

11.50 Uhr: Stabhochsprung Männer, Qualifikation A+B (mit Justin Fournier)

12.05 Uhr: 4x400 Meter Staffel Männer, Vorläufe (Schweiz mit Dany Brand, Ricky Petrucciani, Haydn Brotschi, Lionel Spitz)

12.25 Uhr: Siebenkampf Frauen, Hochsprung A+B (mit Annik Kälin)

12.35 Uhr: 4x400 Meter Staffel Frauen, Vorläufe (Schweiz mit Mélanie Roland, Yasmin Giger, Lena Wernli, Annina Fahr)

13 Uhr: Speerwerfen Frauen, Qualifikation B (mit Sabrina Boss)

13.05 Uhr: 1500 Meter Männer, Vorläufe