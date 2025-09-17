1/4
Angelica Moser kämpft im Stabhochsprung-Finale vom Mittwoch um eine Medaille.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Mit der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio steht das ganz grosse Saisonhighlight an. Die Schweiz ist mit 22 Athletinnen und neun Athleten im Land der aufgehenden Sonne vertreten und darf sich dabei gleich in mehreren Disziplinen Chancen auf Medaillen ausrechnen.
Heutiges Programm (17. September)
- 12.05 Uhr: Dreisprung Qualifikation (Männer)
- 12.10 Uhr: Speerwerfen Qualifikation Gruppe A (Herren)
- 12.51 Uhr: 200m Vorläufe (Frauen) mit Léonie Pointet
- 13.10 Uhr: Stabhochsprung Finale (Frauen) mit Angelica Moser
- 13.15 Uhr: 200m Vorläufe (Männer) mit Timothé Mumenthaler und William Reais
- 13.45 Uhr: Speerwerfen Qualifikation Gruppe B (Männer) mit Simon Wieland
- 13.49 Uhr: Weitsprung Finale (Männer) mit Simon Ehammer
- 14.03 Uhr: 400m Hürden Halbfinale (Frauen)
- 14.30 Uhr: 400m Hürden Halbfinale (Männer)
- 14.57 Uhr: 3000m Hindernis Finale (Frauen)
- 15.20 Uhr: 1500m Finale (Männer)
18. September
- 12.05 Uhr: 5000m Vorläufe (Frauen)
- 12.15 Uhr: Hochsprung Qualifikation (Frauen)
- 12.23 Uhr: Speerwerfen Finale (Männer)
- 12.58 Uhr: 800m Vorläufe (Frauen) mit Lore Hoffmann, Veronica Vancardo und Audrey Werro
- 13.55 Uhr: Dreisprung Finale (Frauen)
- 14.02 Uhr: 200m Halbfinale (Männer)
- 14.24 Uhr: 200m Halbfinale (Frauen)
- 14.45 Uhr: 800m Halbfinale (Männer)
- 15.10 Uhr: 400m Finale (Männer)
- 15.24 Uhr: 400m Finale (Frauen)
Mehr zur Leichtathletik-WM 2025
Mit Video
Kommentar
Zur Kambundji-Sensation
Warum WM-Gold in der Leichtathletik besonders viel wert ist
19. September
- 10.33 Uhr: Siebenkampf 100m Hürden (Frauen)
- 11.20 Uhr: Siebenkampf Hochsprung (Frauen)
- 12.30 Uhr: Speerwerfen Qualifikation Gruppe A (Frauen)
- 13 Uhr: 5000m Vorläufe (Männer) mit Dominic Lobalu
- 13.30 Uhr: Siebenkampf Kugelstossen (Frauen)
- 13.43 Uhr: 800m Halbfinale (Frauen)
- 13.50 Uhr: Dreisprung Finale (Männer)
- 14 Uhr: Speerwerfen Qualifikation Gruppe B (Frauen)
- 14.15 Uhr: 400m Hürden Finale (Männer)
- 14.27 Uhr: 400m Hürden Finale (Frauen)
- 14.38 Uhr: Siebenkampf 200m (Frauen)
- 15.06 Uhr: 200m Finale (Männer)
- 15.22 Uhr: 200m Finale (Frauen)
20. September
00.30 Uhr: 20 km Gehen Finale (Frauen)
- 2 Uhr: Diskuswerfen Qualifikation Gruppe A (Männer)
- 2.28 Uhr: Zehnkampf 100m (Männer) mit Simon Ehammer
- 2.50 Uhr: 20 km Gehen Finale (Männer)
- 3 Uhr: Kugelstossen Qualifikation (Frauen) mit Miryam Mazenauer
- 3.10 Uhr: Zehnkampf Weitsprung (Männer) mit Simon Ehammer
- 3.35 Uhr: Diskuswerfen Qualifikation Gruppe B (Männer)
- 4.30 Uhr: Siebenkampf Weitsprung (Frauen)
- 4.45 Uhr: Zehnkampf Kugelstossen (Männer) mit Simon Ehammer
- 12.00 Uhr: Siebenkampf Speerwerfen (Frauen)
- 12.05 Uhr: Zehnkampf Hochsprung (Männer) mit Simon Ehammer
- 12.35 Uhr: 4 x 400m Staffel Vorläufe (Männer)
- 12.54 Uhr: Kugelstossen Finale (Frauen)
- 13.00 Uhr: 4 x 400m Staffel Vorläufe (Frauen) mit Iris Caligiuri, Annina Fahr, Catia Gubelmann, Julia Niederberger, Veronica Vancardo, Lena Wernli, Audrey Werro
- 13.25 Uhr: 4 x 100m Staffel Vorläufe (Männer)
- 13.45 Uhr: 4 x 100m Staffel Vorläufe (Frauen) mit Céline Bürgi, Ajla Del Ponte, Frey, Kora, Pointet, Emma Van Camp
- 14.05 Uhr: Speerwerfen Finale (Frauen)
- 14.11 Uhr: Siebenkampf 800m (Frauen)
- 14.29 Uhr: 5000m Finale (Frauen)
- 14.55 Uhr: Zehnkampf 400m (Männer) mit Simon Ehammer
- 15.22 Uhr: 800m Finale (Männer)
0:46
Blick auf Olympia:Das Ziel von Hoffnungsträger Lobalu
21. September
- 2.05 Uhr: Zehnkampf 110m Hürden (Männer) mit Simon Ehammer
- 2.55 Uhr: Zehnkampf Diskuswerfen Gruppe A (Männer) evtl. mit Simon Ehammer
4.05 Uhr: Zehnkampf Diskuswerfen Gruppe B (Männer) evtl. mit Simon Ehammer
- 4.35 Uhr: Zehnkampf Hochsprung Gruppe A (Männer) mit Simon Ehammer
5.20 Uhr: Zehnkampf Hochsprung Gruppe B (Männer) mit Simon Ehammer
- 10.35 Uhr: Zehnkampf Speerwerfen Gruppe A (Männer) mit Simon Ehammer
11.47 Uhr: Zehnkampf Speerwerfen Gruppe B (Männer) mit Simon Ehammer
- 12.30 Uhr: Hochsprung Finale (Frauen)
- 12.35 Uhr: 800m Finale (Frauen)
- 12.47 Uhr: 5000m Finale (Männer)
- 13.10 Uhr: Diskuswerfen Finale (Männer)
- 13.20 Uhr: 4 x 400m Staffel Finale (Männer)
- 13.35 Uhr: 4 x 400m Staffel Finale (Frauen)
- 13.49 Uhr: Zehnkampf 1500m (Männer) mit Simon Ehammer
- 14.06 Uhr: 4 x 100m Staffel Finale (Frauen)
- 14.20 Uhr: 4 x 100m Staffel Finale (Männer)
Vergangene Wettkämpfe
13. September
- 00.30 Uhr: 35 km Gehen (Männer)
- 00.30 Uhr: 35 km Gehen (Frauen)
- 2 Uhr: Diskuswerfen Qualifikation Gruppe A (Frauen)
- 3.40 Uhr: Diskuswerfen Qualifikation Gruppe B (Frauen)
- 3.55 Uhr: Kugelstossen Qualifikation (Männer)
- 4.10 Uhr: 100m Vorrunde (Männer)
- 4.40 Uhr: 4 x 400m Staffel Vorläufe (Mixed)
- 11.05 Uhr: 3000m Hindernis Vorläufe (Männer)
- 11.30 Uhr: Weitsprung Qualifikation (Frauen) mit Annik Kälin
- 11.55 Uhr: 100m Vorläufe (Frauen) mit Géraldine Frey und Salomé Kora
- 12.05 Uhr: Stabhochsprung Qualifikation (Männer)
- 12.50 Uhr: 1500m Vorläufe (Frauen) mit Lilly Nägeli und Joceline Wind
- 13.35 Uhr: 100m Vorläufe (Männer)
- 14.10 Uhr: Kugelstossen Finale (Männer)
- 14.30 Uhr: 10'000m Finale (Frauen)
- 15.20 Uhr: 4 x 400m Staffel Finale (Mixed)
14. September
- 00.30 Uhr: Marathon Finale (Frauen)
- 2 Uhr: Hammerwerfen Qualifikation Gruppe A (Frauen)
- 2.35 Uhr: 1500m Vorläufe (Männer)
- 3.45 Uhr: Hammerwerfen Qualifikation Gruppe B (Frauen)
- 4.05 Uhr: 100m Hürden Vorläufe (Frauen) mit Ditaji Kambundji
- 11.35 Uhr: 400m Vorläufe (Männer) mit Lionel Spitz
- 11.40 Uhr: Hochsprung Qualifikation (Männer)
- 12.12 Uhr: Diskuswerfen Finale (Frauen)
- 12.25 Uhr: 400m Vorläufe (Frauen)
- 13.20 Uhr: 100m Halbfinale (Frauen)
- 13.40 Uhr: Weitsprung Finale (Frauen)
- 13.45 Uhr: 100m Halbfinale (Herren)
- 14.07 Uhr: 1500m Halbfinale (Frauen)
- 14.30 Uhr: 10'000m (Männer) mit Dominic Lobalu
- 15.13 Uhr: 100m Finale (Frauen)
- 15.20 Uhr: 100m Finale (Männer)
15. September
- 00.30 Uhr: Marathon Finale (Männer)
- 2 Uhr: Hammerwerfen Qualifikation Gruppe A (Männer)
- 2.05 Uhr: Stabhochsprung Qualifikation (Frauen) mit Lea Bachmann, Angelica Moser und Pascale Stöcklin
- 3.30 Uhr: 3000m Hindernis Vorläufe (Frauen)
- 3.45 Uhr: Hammerwerfen Qualifikation Gruppe B (Männer)
- 4.20 Uhr: 400m Hürden Vorläufe (Frauen)
- 12.35 Uhr: 400m Hürden Vorläufe (Männer) mit Julien Bonvin
- 12.40 Uhr: Weitsprung Qualifikation (Männer) mit Simon Ehammer
- 12.49 Uhr: Stabhochsprung Finale (Männer)
- 13.23 Uhr: 110m Hürden Vorläufe (Männer) mit Jason Joseph
- 14 Uhr: Hammerwerfen Finale (Frauen)
- 14.06 Uhr: 100m Hürden Halbfinale (Frauen) mit Ditaji Kambundji
- 14.30 Uhr: 1500m Halbfinale (Männer)
- 14.55 Uhr: 3000m Hindernis Finale (Männer)
- 15.20 Uhr: 100m Hürden Finale (Frauen)
16. September
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.