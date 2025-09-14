DE
FR
Abonnieren
Nach zwei Niederlagen in Folge: Pfadi schlägt GC zu Hause
2:17
Pfadi – GC Amicitia 38:36:Nach zwei Niederlagen in Folge: Pfadi schlägt GC zu Hause

Umkämpftes Spiel in Winterthur
Pfadi kehrt gegen GC auf die Siegerstrasse zurück

Pfadi Winterthur kehrt nach zwei Niederlagen auf die Siegerstrasse zurück. Gegen GC Amicitia Zürich gewinnen die Munotstädter 38:36.
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Pfadi Winterthur jubelt gegen GC Amicitia. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Es ist eine knappe Angelegenheit in der Winterthurer Axa Arena. Am Ende schlägt Pfadi GC Amicitia mit 38:36.

Die Hausherren ziehen in der ersten Halbzeit bald mit sechs Toren davon, jedoch schmilzt der Vorsprung auch schnell wieder. Kurz vor der Halbzeitpause müssen die Winterthurer wieder den 16:16-Ausgleich hinnehmen. 

Das erste Tor nach dem Seitenwechsel gehört den Gästen. Das 17:16 sollte dann aber auch die einzige Stadtzürcher Führung bleiben. In der Folge ist es wieder der Kantonsrivale, der die Nase vorne hat – jedoch nie mehr als drei Längen. Bis zum Ende bleibt das Spiel spannend. 

Mehr Handball
So lebt Nati-Star Laube beim Handball-Giganten Kiel
Erster Schweizer beim THW
So lebt Nati-Star Laube beim Handball-Giganten Kiel
Bern feiert Heimsieg gegen Pfadi
Mit Video
Präsentiert von
Logo RedHandball Red Handball
Tor-Gala im Handball-Topspiel
Bern feiert Heimsieg gegen Pfadi
Handballverband präsentiert neues Format im Handball-Cup der Männer
Neu mit Final-4-Turnier
Handballverband ändert Format im Cup der Männer
Handball-Nati empfängt den Vize-Weltmeister
Für zwei Testspiele
Handball-Nati empfängt den Vize-Weltmeister

Nach zwei Niederlagen in Folge kommt Pfadi damit in der vierten Runde zum zweiten Saisonsieg. Bei GC stehen zum Saisonstart ein Sieg und drei Niederlagen zu Buche. 

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen