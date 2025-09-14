Pfadi Winterthur kehrt nach zwei Niederlagen auf die Siegerstrasse zurück. Gegen GC Amicitia Zürich gewinnen die Munotstädter 38:36.

Pfadi Winterthur jubelt gegen GC Amicitia. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Carlo Steiner Redaktor Sport

Es ist eine knappe Angelegenheit in der Winterthurer Axa Arena. Am Ende schlägt Pfadi GC Amicitia mit 38:36.

Die Hausherren ziehen in der ersten Halbzeit bald mit sechs Toren davon, jedoch schmilzt der Vorsprung auch schnell wieder. Kurz vor der Halbzeitpause müssen die Winterthurer wieder den 16:16-Ausgleich hinnehmen.

Das erste Tor nach dem Seitenwechsel gehört den Gästen. Das 17:16 sollte dann aber auch die einzige Stadtzürcher Führung bleiben. In der Folge ist es wieder der Kantonsrivale, der die Nase vorne hat – jedoch nie mehr als drei Längen. Bis zum Ende bleibt das Spiel spannend.

Nach zwei Niederlagen in Folge kommt Pfadi damit in der vierten Runde zum zweiten Saisonsieg. Bei GC stehen zum Saisonstart ein Sieg und drei Niederlagen zu Buche.