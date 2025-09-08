Handball-Nati empfängt den Vize-Weltmeister

Auf die Schweizer Handball-Fans warten in wenigen Wochen zwei Leckerbissen. Die Nationalmannschaft bestreitet zwei Testspiele gegen Vize-Weltmeister Kroatien.

1/2 Nati-Trainer Andy Schmid (r.) und sein Team bestreiten diesen Herbst zwei Testspiele. Foto: keystone-sda.ch

Das Schweizer Nationalteam der Männer tritt im Herbst zu zwei Testspielen gegen den WM-Zweiten Kroatien an. Die erste Partie findet am Donnerstag, 30. Oktober, in Gümligen BE statt, die zweite am Samstag, 1. November, in Kriens LU.

«Es ist grossartig, dass wir mit Kroatien den amtierenden Vize-Weltmeister für zwei Testspiele in der Schweiz begrüssen dürfen», wird Manuel Liniger, Manager Leistungssport Männer beim Handballverband, in einer Mitteilung zitiert.

Das zweite Spiel in Kriens wird zudem besonders, weil es eine Woche nach der offiziellen Eröffnung der Pilatus Arena stattfindet. Und die Nati damit ihren ersten Auftritt in der neuen Arena haben wird.