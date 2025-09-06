Kriens-Luzern zieht als zweites Team in die Gruppenphase der Europa League ein. Die Innerschweizer gewinnen auch das Rückspiel gegen den slowenischen Verein Velenje.

Auch Kriens-Luzern zieht souverän in den Europacup ein

Radojica Cepic steht mit Kriens-Luzern in der Gruppenphase der Europa League. Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Handballer von Kriens-Luzern ziehen souverän in die Gruppenphase der European League ein. Die Innerschweizer überstehen die Qualifikation gegen die Slowenen von Velenje mit zwei Siegen. Nach dem 27:25 auswärts gewinnen sie am Samstag mit 32:25.

Kriens-Luzern folgt damit den Kadetten Schaffhausen in die Gruppenphase des zweithöchsten Europacups und trifft dort auf Porto und Fram Reykjavik. Der dritte Gegner sind entweder die Norweger von Elverum oder die Spanier von Torrelavega.

Am Sonntag könnte als dritter Schweizer Klub der BSV Bern die Qualifikation schaffen, wenn er daheim gegen die Kroaten von Cakovec einen 31:28-Vorsprung erfolgreich verteidigt.