Tor-Gala im Rückspiel
BSV Bern stürmt in die European League

Ein Trio vertritt die Schweiz in der Gruppenphase der European League. Denn der BSV Bern behält auch im Rückspiel gegen Cakovec die Oberhand.
Publiziert: vor 24 Minuten
Levin Wanner (sieben Tore) und der BSV Bern nehmen an der Gruppenphase der European League teil. (Archiv)
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDA

Der BSV Bern qualifiziert sich souverän für die Gruppenphase der European League. Das Team von Trainer David Staudenmann feiert im Rückspiel gegen die kroatische Equipe Cakovec einen 42:27-Kantersieg, nachdem es schon auswärts 31:28 gewonnen hat.

In der 16. Minute führen die Berner bereits 14:5. Levin Wanner ist mit sieben Toren der erfolgreichste Werfer seiner Mannschaft, die nun unter anderem auf Kiel und Montpellier trifft.

Somit stehen drei Schweizer Teams in der Gruppenphase des zweithöchsten Europacups. Meister Kadetten Schaffhausen war für diese gesetzt, Kriens-Luzern bezwang die Slowenen von Velenje.

Start nach Mass für Yellow Winterthur

Yellow Winterthur startet – wie auch die Spono Eagles und GC Amicitia Zürich – mit zwei Siegen aus zwei Partien in die neue Meisterschaft. Auswärts bei Rotweiss Thun resultiert am Sonntag ein 28:24-Sieg. Die Spanerin Stephania Oliveira De Almeida steuert sieben Treffer zum Erfolg der Zürcherinnen bei. (yap)

