Handball-Aufsteiger kämpfen mit Anlaufschwierigkeiten

Stäfas Männer-Team muss sich am Samstag Basel geschlagen geben. Die Frauen-Equipe der HSG Aargau Ost zieht derweil gegen Zug deutlich den Kürzeren.

Nach drei Spielen noch sieglos: Kazuchika Yamada und Stäfa. (Archiv) Foto: Franzi Heidt

So richtig angekommen scheint die HSG Aargau Ost in der höchsten Schweizer Handball-Spielklasse noch nicht zu sein. Eine Woche nach der 18:34-Pleite gegen Brühl setzt es nun auswärts beim LK Zug die nächste Kanterniederlage ab – die Aufsteigerinnen müssen sich mit 22:39 geschlagen geben.

Nach zwei Spielen findet sich das Team von Stefan Hänni auf dem achten Rang, um damit ganz zuhinterst wieder. Allerdings sind auch Herzogenbuchsee und Rotweiss Thun (die Bernerinnen haben erst eine Partie bisher absolviert) noch punktelos.

Aargaus nächster Gegner ist GC Amicitia Zürich am 13. September. Die Zürcherinnen feiern ihrerseits in St. Gallen gegen Brühls Meisterinnen einen 26:25-Auswärtssieg. Amicitia ist der Saisonstart damit mit zwei Siegen aus zwei Partien geglückt.

Der GC-Herrenabteilung läufts weniger geschmeidig am Samstag, denn Wacker Thun nimmt die zwei Punkte aus der Saalsporthalle mit nach Hause. Die Berner gewinnen 30:27. Stäfa muss sich derweil auswärts dem RTV 1879 Basel mit 32:39 geschlagen geben. Auch der Aufsteiger aus dem Kanton Zürich kämpft mit Anlaufschwierigkeiten. Die Stäfa-Bilanz nach den ersten drei Partien: null Siege, drei Niederlagen.