Handball-Hit im Livestream
Pfadi fordert auswärts die Kadetten heraus

Kadetten Schaffhausen gegen Pfadi Winterthur – wer feiert im zweiten Meisterschaftsspiel den zweiten Sieg? Wir zeigen dir den Match (Spielbeginn 19.15 Uhr) hier live im Stream.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
17:05 Uhr

Direktvergleich

Die letzten vier Direktbegegnungen gingen allesamt an den amtierenden Schweizer Meister aus Schaffhausen. Heisst: Pfadi wartet nun schon seit mehr als einem Jahr (29:28-Heimerfolg in der AXA Arena am 24. April 2024) auf einen Sieg gegen die Kadetten. Der letzte Auswärtstriumph Winterthurs liegt übrigens fast drei Jahre schon zurück: Am 24. September 2022 gewann Pfadi in Schaffhausen mit 35:31.

16:58 Uhr

Zwei siegreiche Teams

Sowohl die Kadetten als auch Pfadi haben einen gelungenen Saisonauftakt hinter sich. Schaffhausen schlug vor einer Woche in der Neuauflage des Playoff-Finals von 2025 den BSV Bern auswärts mit 31:27. Die Winterthurer siegten ihrerseits am vergangenen Donnerstag zu Hause gegen Stäfa mit 36:27.

16:55 Uhr

Willkommen

In der BBC Arena in Schaffhausen empfangen die Kadetten heute Pfadi Winterthur. Die Partie (19.15 Uhr Spielbeginn) kannst du hier live im Stream mitverfolgen.

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
