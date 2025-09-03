Direktvergleich

Die letzten vier Direktbegegnungen gingen allesamt an den amtierenden Schweizer Meister aus Schaffhausen. Heisst: Pfadi wartet nun schon seit mehr als einem Jahr (29:28-Heimerfolg in der AXA Arena am 24. April 2024) auf einen Sieg gegen die Kadetten. Der letzte Auswärtstriumph Winterthurs liegt übrigens fast drei Jahre schon zurück: Am 24. September 2022 gewann Pfadi in Schaffhausen mit 35:31.