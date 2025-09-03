Direktvergleich
Die letzten vier Direktbegegnungen gingen allesamt an den amtierenden Schweizer Meister aus Schaffhausen. Heisst: Pfadi wartet nun schon seit mehr als einem Jahr (29:28-Heimerfolg in der AXA Arena am 24. April 2024) auf einen Sieg gegen die Kadetten. Der letzte Auswärtstriumph Winterthurs liegt übrigens fast drei Jahre schon zurück: Am 24. September 2022 gewann Pfadi in Schaffhausen mit 35:31.
Zwei siegreiche Teams
Sowohl die Kadetten als auch Pfadi haben einen gelungenen Saisonauftakt hinter sich. Schaffhausen schlug vor einer Woche in der Neuauflage des Playoff-Finals von 2025 den BSV Bern auswärts mit 31:27. Die Winterthurer siegten ihrerseits am vergangenen Donnerstag zu Hause gegen Stäfa mit 36:27.
Willkommen
In der BBC Arena in Schaffhausen empfangen die Kadetten heute Pfadi Winterthur. Die Partie (19.15 Uhr Spielbeginn) kannst du hier live im Stream mitverfolgen.
