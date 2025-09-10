Ab der nächsten Saison wird der Schweizer Handball-Cup der Männer im neuen Kleid daher kommen. Erstmals gibts ein Final-4-Turnier.

1/2 Der HC Kriens-Luzern gewann im März 2025 zum zweiten Mal nach 2023 den Schweizer Cup im Handball. Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schweizer Handball-Cup der Männer erhält für die kommende Saison eine Neuerung. Erstmals wird der Cupsieger an einem Final-4-Turnier und bereits zwischen Weihnachten und Neujahr ermittelt.

Schauplatz dieses Spektakels ist in den nächsten Jahren gemäss einer Mitteilung des Schweizerischen Handballverbands (SHV) die Pilatus Arena in Kriens, die Ende Oktober eingeweiht wird. In diesem Jahr finden die Halbfinals am Samstag, 27. Dezember, statt, das Spiel um Platz 3 sowie der Final am Sonntag, 28. Dezember.

Die vier Halbfinalisten stehen bis Ende November fest. Die NLA-Teams greifen ab den Sechzehntelfinals (1. bis 19. Oktober) ein. Eine Ausnahme gibt es für Schweizer Meister Kadetten und Cupsieger Kriens-Luzern, sie müssen erst ab den Achtelfinals ran.

Bei den Frauen bleibt das herkömmliche Cup-Format bestehen. Der Final findet am 22. Februar 2026 in Winterthur statt. Wie bei den Männern steigen der Schweizer Meister Brühl und der Cupsieger Spono Nottwil eine K.-o.-Runde später als die anderen Equipen der höchsten Liga ein.