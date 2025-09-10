Hallo und herzlich willkommen

Im heutigen «Match of the Week» kommts in der Mobiliar Arena in Gümligen zum Aufeinandertreffen des BSV Bern und Pfadi Winterthur. Während Bern letzte Saison überraschend Vize-Meister wurde, spielte Pfadi ebenso überraschend lange gegen den Abstieg.

Auf die neue Saison hin hat Bern mit Felix Aellen den wichtigsten Spieler in die Bundesliga verloren. Pfadi konnte mit Mehdi Ben Romdhane, der noch verletzt ist, einen Top-Transfer tätigen. Beide Teams sind mit je einem Sieg und einer Niederlage in die Spielzeit gestartet. Die Studiosendung beginnt um 19 Uhr, Anpfiff ist um 19.15 Uhr.