Handball-Topspiel im Stream
Pfadi fordert Vize-Meister Bern

In Zusammenarbeit mit RED Sport zeigt Blick das «Match of the Week». Heute empfängt der BSV Bern Pfadi Winterthur.
Publiziert: 18:33 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Pfadi Winterthur ist mit einem Sieg gegen Aufsteiger Stäfa in die Saison gestartet.
Foto: Martin Deuring
vor 3 Minuten

Pfadi setzt sich ab

15:11 führt Pfadi Winterthur nach gut 20 Minuten. Bester Skorer ist Daniel Parkhomenko mit vier Treffern. 

vor 16 Minuten

Pfadi etwas besser

Nach 12 Minuten haben die Gäste aus Winterthur leichte Vorteile. Insbesondere Spielmacher Tiago Cuencas kann überzeugen. 8:6 führt Pfadi. 

vor 23 Minuten

Ausgeglichener Start

4:4 stehts nach acht Minuten. Acht verschiedene Torschützen haben getroffen. 

vor 26 Minuten

Die Partie läuft

Beide Teams finden sofort ins Spiel und treffen in ihrem jeweils ersten Angriff. 

16:22 Uhr

Hallo und herzlich willkommen

Im heutigen «Match of the Week» kommts in der Mobiliar Arena in Gümligen zum Aufeinandertreffen des BSV Bern und Pfadi Winterthur. Während Bern letzte Saison überraschend Vize-Meister wurde, spielte Pfadi ebenso überraschend lange gegen den Abstieg. 

Auf die neue Saison hin hat Bern mit Felix Aellen den wichtigsten Spieler in die Bundesliga verloren. Pfadi konnte mit Mehdi Ben Romdhane, der noch verletzt ist, einen Top-Transfer tätigen. Beide Teams sind mit je einem Sieg und einer Niederlage in die Spielzeit gestartet. Die Studiosendung beginnt um 19 Uhr, Anpfiff ist um 19.15 Uhr. 

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
