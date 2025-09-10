Pfadi setzt sich ab
15:11 führt Pfadi Winterthur nach gut 20 Minuten. Bester Skorer ist Daniel Parkhomenko mit vier Treffern.
Pfadi etwas besser
Nach 12 Minuten haben die Gäste aus Winterthur leichte Vorteile. Insbesondere Spielmacher Tiago Cuencas kann überzeugen. 8:6 führt Pfadi.
Ausgeglichener Start
4:4 stehts nach acht Minuten. Acht verschiedene Torschützen haben getroffen.
Die Partie läuft
Beide Teams finden sofort ins Spiel und treffen in ihrem jeweils ersten Angriff.
Hallo und herzlich willkommen
Im heutigen «Match of the Week» kommts in der Mobiliar Arena in Gümligen zum Aufeinandertreffen des BSV Bern und Pfadi Winterthur. Während Bern letzte Saison überraschend Vize-Meister wurde, spielte Pfadi ebenso überraschend lange gegen den Abstieg.
Auf die neue Saison hin hat Bern mit Felix Aellen den wichtigsten Spieler in die Bundesliga verloren. Pfadi konnte mit Mehdi Ben Romdhane, der noch verletzt ist, einen Top-Transfer tätigen. Beide Teams sind mit je einem Sieg und einer Niederlage in die Spielzeit gestartet. Die Studiosendung beginnt um 19 Uhr, Anpfiff ist um 19.15 Uhr.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!
